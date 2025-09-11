سلمان خان کی جان ایک مرتبہ پھر خطرے میں، شو پر مختلف پابندیاں عائد

سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں، بگ باس 19 کے سیٹ پر سکیورٹی سخت، حاضرین کا داخلہ بند

ویب ڈیسک September 11, 2025
لارنس بشنوی گینگ کی نئی دھمکی، سلمان خان کے ساتھ کام کرنا جان لیوا قرار

بھارتی رئیلیٹی شو بگ باس 19 میں میزبان سلمان خان کو جان سے مارنے کی نئی دھمکیوں کے بعد شو کی سکیورٹی میں نمایاں اضافہ کر دیا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق حفاظتی اقدامات کے تحت شو کے سیٹ پر حاضرین کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے جو عموماً "ویک اینڈ کے وار" میں سلمان خان کو براہِ راست دیکھنے آتے تھے۔

سلمان خان کو حالیہ مہینوں میں مسلسل سنگین دھمکیاں موصول ہوئی ہیں جن کا تعلق گینگسٹر لارنس بشنوئی سے ہے۔ ان خدشات کے پیش نظر شو کی ٹیم نے حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کر دیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق بگ باس کے سی ای او رشی نیگی نے تصدیق کی ہے کہ بگ باس کے سیٹ پر گزشتہ ڈھائی سالوں سے سکیورٹی میں اضافہ جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی ممکنہ خطرے یا خلل سے بچنے کے لیے تقریباً 600 افراد 24 گھنٹے شفٹوں میں کام کر رہے ہیں۔

واضح رہے کہ شو کی انتظامیہ کی جانب سے یہ اقدامات سلمان خان کی سلامتی کو یقینی بنانے اور شو کی روانی برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ سلمان خان کو اس سے قبل بھی کئی مرتبہ لارنس بشنوئی کی جانب سے قتل کی دھمکیاں موصول ہوچکی ہیں۔ 
