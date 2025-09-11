مختلف سائنسی اور غذائی مطالعات کی روشنی میں یہ واضح ہوا ہے کہ سفید چنے خواتین میں ہارمونز کو متوازن رکھنے میں معاون ہو سکتے ہیں، خصوصاً حیض کی بےترتیبی کے حوالے سے۔
سفید چنے میں isoflavones اور phytoestrogens پائے جاتے ہیں۔ یہ مرکبات انسانی جسم میں ایسٹروجن ریسیپٹرز سے منسلک ہو کر ہارمون کی کمی کو جزوی طور پر پورا کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر مینوپوز کے بعد۔
ایک مطالعہ میں چوہوں پر سفید چنوں کے استعمال کا تجزیہ کیا گیا جس سے پایا گیا کہ یہ ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے ہونے والی ہڈیوں کی کمزوری کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
سفید چنے غذائی فائبر، پروٹین، وٹامنز، منرلز کا اچھا ذریعہ ہیں۔ یہ سب مل کر ہارمون سینتھیسز، بلڈ شوگر اور انسولین سیکریشن میں بہتری لاتے ہیں۔ ان میں موجود فائبر آنت کے مائیکروبیوم کو فروغ دیتا ہے جو کچھ ہارمونی تناؤ کو بہتر طریقے سے پراسس کر سکتے ہیں۔
لہٰذا غذا میں چھولے شامل کرنے سے ہارمون کی قلت کے اثرات، جیسے مینوپوز کے بعد ہڈیوں کا کمزور ہونا، ممکنہ طور پر کم ہو سکتا ہے۔