ساف انڈر-17 فٹبال چیمپئن شپ 2025 کیلیے قومی اسکواڈ کا اعلان

ایونٹ سری لنکا میں 15 سے 27 ستمبر تک منعقد ہوگا

ویب ڈیسک September 11, 2025
facebook whatsup
(فوٹو: فائل)

پاکستان فٹبال فیڈریشن نے سری لنکا میں 15 سے 27 ستمبر تک ہونے والی ساف انڈر-17 چیمپئن شپ 2025 کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ ہیڈ کوچ سید ناصر اسماعیل نے حتمی اسکواڈ کی منظوری دی۔

انڈر17 کے ہیڈ کوچ ناصر اسماعیل نے کیمپ کے دوران میڈیا سے گفتگوکرتے ہوئے کہنا تھا کہ 540 کھلاڑیوں میں سے 35 کا ٹرائلز کے بعد انتخاب ہوا۔کپتان عبدالصمد سمیت 4 کھلاڑی پچھلی انڈر 17 ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں۔جذبہ اور کمیٹمنٹ ہماری اصل طاقت ہے۔پاکستانی کھلاڑیوں کا مقصد بہتر سے بہتر رزلٹ لانا ہے۔

پاکستانی ٹیم اپنا پہلا میچ 16 ستمبر کو بھوٹان کے خلاف کھیلے گی، دوسرا میچ 19 ستمبر کو مالدیپ کے خلاف ہوگا جبکہ گروپ مرحلے کا آخری  میچ 22 ستمبر کو بھارت کے خلاف شیڈول ہے۔

اسکواڈ میں گول کیپرز: سمر رزاق، خلیل جبران اور عادل علی خان، ڈیفینڈرز: ندیم حسین، محمد عالم، محمد مسعود، محمد زبیر، شاہد انجم، عابث رضا اور عزیزاللہ، مڈفیلڈرز: مصطفیٰ اصرار، عبدالصمد، ابراہیم آصف، محمد طلحہ، ہارون رشید، محمد عیسیٰ اور سعد ٹوانہ، فارورڈز: محمد عبداللہ، منصور احمد، حسنین ولی رضا، محمد اویس، حمزہ یاسر اور سید شہرام شامل ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

لندن میں چاہت فتح علی خان پر نوجوانوں نے انڈے برسا دیئے

لندن میں چاہت فتح علی خان پر نوجوانوں نے انڈے برسا دیئے

 Sep 11, 2025 07:15 PM |
اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

اداکارہ نعیمہ بٹ کو نماز کے بعد تصویر شیئر کرنا مہنگا پڑگیا

 Sep 11, 2025 04:09 PM |
وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

وزن کی وجہ سے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، سلینا گومز

Sep 11, 2025 03:26 PM |

رائے

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

اگر یہ مسلمان ہیں تو پھر

Sep 11, 2025 01:01 AM |
عیاری

عیاری

Sep 11, 2025 12:54 AM |
دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

دہشت گردی کی وارداتوں کے خوفناک نتائج

Sep 11, 2025 12:51 AM |

متعلقہ

Express News

ایشیا کپ 2025: بھارت نے یو اے ای کو 9 وکٹوں سے باآسانی شکست دیدی

Express News

ایشیز سے قبل انگلینڈ کی پریشانیاں کم ہونے لگیں

Express News

پاکستانی کھلاڑیوں کو سہ فریقی سیریز میں اچھی کارکردگی کا پھل مل گیا

Express News

پاکستان کیساتھ ون ڈے سیریز، جنوبی افریقی ویمنز ٹیم کل لاہور پہنچے گی

Express News

سواریز کو حریف کوچ پر تھوکنا مہنگا پڑ گیا، پابندی عائد

Express News

یورپی ایف کلاس چیمپئن شپ میں نشانہ باز اسد واحد کا شاندار کارنامہ، پاکستان کا پرچم بلند کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو