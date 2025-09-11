ایشیا کپ: بنگلادیش نے ہانگ کانگ کو 7 وکٹوں سے شکست دیدی

بنگلادیش نے 144 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر 18 ویں اوور میں حاصل کیا، کپتان لٹن داس 59 رنز بنا کر نمایاں رہے

ویب ڈیسک September 11, 2025
(تصویر: گیٹی امیجز)

ایشیا کپ کے تیسرے میچ میں بنگلادیش نے ہانگ کانگ کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔

ابوظبی میں کھیلے گئے میچ میں بنگلادیش نے 144 رنز کا ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر 18 ویں اوور میں حاصل کیا۔

بنگلادیش کی جانب سے کپتان لٹن داس 59 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پرویز حسین ایمان 19 اور تنزید حسن 14 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔

توحید ہرودئے اور جاکر علی بالترتیب 35 اور 0 رنز کے ساتھ ناقابلِ شکست پویلین لوٹے۔

ہانگ کانگ کی جانب سے عتیق اقبال نے 2 اور آیوش شکلا نے 1 وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل بنگلادیش کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہانگ کانگ کی ٹیم نے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 143 رنز اسکور کیے۔

ہانگ کانگ کی جانب سے نزاکت خان 42 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ذیشان علی 30، کپتان یاسم مرتضیٰ 28، بابر حیات 14، اعزاز خان 5، انشے راتھ 4 اور کنچت شاہ 0 کے انفرادی اسکور پر پویلین لوٹے۔

کلہان چَلُّو 4 اور احسان خان 2 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔

بنگلادیش کی جانب سے تنظیم حسن ثاقب، رشاد حسین اور تسکین احمد نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔
