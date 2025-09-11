اسرائیل کا قطر میں حماس رہنماؤں پر حملہ؛ روس کا بڑا بیان سامنے آگیا

اسرائیل کے قطر میں پر حملے میں حماس کے رہنما محفوظ رہے تاہم ایک رہنما کے بیٹے سمیت 6 افراد جاں بحق ہوگئے تھے

ویب ڈیسک September 11, 2025
اسرائیل نے قطری دارالحکومت میں حماس کے رہنماؤں کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا تھا

اسرائیل کے قطری دارالحکومت دوحہ میں حماس کی اعلیٰ قیادت کے اجلاس پر اسرائیلی حملے پر روس کا ردعمل بھی سامنے آگیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروؤف نے اسرائیلی حملے کے بعد قطر کے وزیراعظم کو ٹیلی فون کیا۔  

روسی وزیر خارجہ نے قطری وزیراعظم کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے اپنی پوری حمایت کا یقین دلایا۔

قطری وزیراعظم سے ٹیلی فونک گفتگو میں روسی وزیر خارجہ نے اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔

روسی وزیرِ خارجہ سرگئی لاروؤف نے مزید کہا کہ دوحہ پر اسرائیلی حملہ نہ صرف قطر کی خودمختاری پر حملہ ہے بلکہ عالمی امن اور سلامتی کے اصولوں کے بھی منافی ہے۔

اسرائیلی حملے کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سرگئی لاروؤف لاروف نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں مزید کشیدگی روکنے کے لیے فلسطین اور اسرائیل سمیت تمام فریقیں کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔

یاد رہے کہ روس ماضی میں بھی مشرق وسطیٰ میں طاقت کے استعمال کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے امن مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل پر زور دیتا آیا ہے۔

 
