قطر پر حملہ افسوسناک لیکن حماس کا پیچھا کرنا جائز ہدف ہے؛ امریکی مندوب

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں امریکا نے قطر حملے کی مذمت کی لیکن اسرائیل کو جواز بھی فراہم کیا

ویب ڈیسک September 12, 2025
امریکی سفیر نے اقوام متحدہ کی قومی سلامتی اجلاس میں قطر پر حملے کی مذمت کی

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے امریکا کی سفیر نے اسرائیل کے حماس کے تعاقب میں کیئے گئے حملوں کی حمایت کی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق سلامتی کونسل میں امریکی سفیر نے قطر پر اسرائیلی حملے پر اپنے ملک کا مؤقف پیش کیا۔

امریکی سفیر ڈوروتھی شیا نے حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ باقی ماندہ اسرائیلی یرغمالیوں کو فوری طور پر کو رہا اور غزہ جنگ بندی معاہدے کو قبول کرے۔

انھوں نے مزید کہا کہ قطر پر اسرائیلی حملہ افسوسناک واقعہ ہے اور اس طرح کے اقدامات نہ امریکا کے اور نہ ہی اسرائیل کے مقاصد کو آگے بڑھاتے ہیں۔

امریکی سفیر نے یہ مؤقف بھی دہرایا کہ تاہم حماس کا پیچھا کرنا ایک جائز اور اہم ہدف ہے۔ جس کی حمایت کرتے ہیں۔

ڈوروتھی شیا نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے مزید کہا کہ اسرائیلی وزیرِاعظم نیتن یاہو نے بدھ کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی امن کی خواہش کو دہرایا۔
