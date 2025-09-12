جنوبی افریقا ویمن کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان پر لاہور پہنچ گئی

لاہور:
جنوبی افریقا کی ویمن کرکٹ ٹیم اپنے دورہ پاکستان کے سلسلے میں لاہور پہنچ گئی ہے، جہاں وہ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کے خلاف تین میچوں پر مشتمل ایک روزہ بین الاقوامی (ون ڈے) سیریز کھیلے گی۔
پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) کے مطابق تینوں میچز لاہور کے تاریخی قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔
پہلا ون ڈے میچ 16 ستمبر کو ہوگا، دوسرا 17 ستمبر کو جبکہ تیسرا اور آخری میچ 20 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔
لاہور آمد کے بعد جنوبی افریقی ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں ہوٹل منتقل کیا گیا جہاں وہ چند روزہ پریکٹس سیشن کے بعد میدان میں اترے گی۔
دونوں ٹیموں کی تیاریاں عروج پر ہیں اور کوچنگ اسٹاف کی جانب سے کھلاڑیوں کو بھرپور ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ سیریز کے دوران بہترین کھیل پیش کیا جا سکے۔