بارشوں نے جماعت اسلامی کی منافقت اور متحدہ کا جھوٹ بے نقاب کردیا، سعدیہ جاوید

اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اور حافظ نعیم کی پریس کانفرنس پر ترجمان سندھ حکومت کا ردعمل

اسٹاف رپورٹر September 12, 2025
کراچی:

سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید نے کہا ہے کہ ککراچی میں ہونے والی حالیہ بارشوں نے جماعت اسلامی کی منافقت اور متحدہ کا جھوٹ بے نقاب کردیا۔

ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی اور حافظ نعیم کی پریس کانفرنس پر ردِ عمل میں کہا کہ متحدہ اب جماعتِ اسلامی کے صبح 11 بجے کے پریس کانفرنس سلاٹ پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ مخالفین کو تکلیف صرف بھٹو کے نام سے ہے اسی لیے وہ بھٹو نام سے بنی ہر چیز میں مسئلے تلاش کرتے ہیں۔

سعدیہ جاوید نے کہا کہ جو لوگ الطاف بریلوی اور عمر فاروق سڑکیں نہیں بنا سکتے، وہ بھی دوسروں کی ناکامی کا رونا رو رہے ہیں، جماعتِ اسلامی نے ترقیاتی منصوبوں میں بھی منافقت دکھائی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان اور قائدِ اعظم کی مخالفت کی تھی۔

ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ جماعت اسلامی والے حب کینال پر بھی عبدالستار افغانی کا حوالہ دیتے ہیں، انہیں ہر چیز سے اپنا نام جوڑنے کی عادت ہے، جب ان سے ٹاؤن کا حساب مانگا گیا تو یہ پورے ملک کا حساب مانگنے لگے، حافظ نعیم نے جھوٹ اور نفرت کو میئر بننے کی دوا سمجھ لیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ جن کو سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے گھر نظر نہیں آ رہے، انہیں سیاست نہیں بلکہ علاج کی ضرورت ہے، آمروں کو چھاؤں میں پالنے والے آج جمہوریت کے داعی بننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، پورے شہر سے مسترد شدہ لوگوں کو اب ہر چیز ناکام ہی دکھائی دے گی۔ شہر کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔

سعدیہ جاوید نے مزید کہا کہ متحدہ کی سوچ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شاہراہ بھٹو کے اس حصے پر بھی سیاست شروع کر دی گئی جو زیرِ تعمیر تھا۔ پہلی بار ٹیکس کا پیسہ شفاف طریقے سے بلدیہ عظمیٰ کراچی خرچ کر رہا ہے، جس کی مفصل تفصیلات عوام کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں، سارے منصوبے جلد مکمل ہو جائیں گے اور متحدہ پھر بھی شکوے کرے گی۔

ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ کریم آباد کا منصوبہ کراچی والوں کی مانگ تھا، متحدہ کتنی بڑی جماعت ہے اس کا اندازہ انہیں بھی ہوگا۔ انہیں صرف چائنا کٹنگ، زکوٰۃ، قبضہ، بچوں کو بھرتی کرنا اور غیرقانونی تعمیرات پسند ہیں اس کے سوا کچھ بھی منظور نہیں، جماعتی بغیر مرے جنت میں جانا چاہتے ہیں اور متحدہ پورا شہر مار کر جنت میں جانا چاہتی ہے۔
