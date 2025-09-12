کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا جنسی اسکینڈل؛ ملزم کا 100 بچوں سے زیادتی کا اعتراف

ملزم نے بچوں کے ساتھ ویڈیوز اور تصاویر بھی بنائیں، ڈائری میں انکے نام بھی لکھتا تھا، پولیس

اسٹاف رپورٹر September 12, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد کی تاریخ کے سب سے بڑے جنسی اسیکنڈل کے گرفتار ملزم شبیر احمد تنولی سے تفتیش اور انکشافات جاری ہیں۔

گرفتار ملزم شبیر احمد تنولی سے ہونے والی ابتدائی تفتیشی رپورٹ سامنے آگئی جس میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم 2011 می ایبٹ آباد سے کراچی آیا تھا، 2016 میں ملزم قیوم آباد بی ایریا میں منتقل ہوا اور شربت کا ٹھیلا لگایا، ملزم 2016 سے کم عمر بچوں اور بچیوں کے ساتھ بدفعلی اورذیادتی کررہا ہے، گرفتارملزم 5 سال سے 12 سال تک کی بچیوں اوربچوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔

ٹھیلے پرآنے والی بچیوں اوربچوں کو پیسوں کا لالچ دے کر اوپر گھر میں لے جاتا اور انہیں اپنی حوس کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی ویڈیوزبھی بناتا تھا، تفتیشی رپورٹ میں ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ اب تک 100 بچوں اوربچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنا چکا ہے جس کی ویڈیو اور تصاویر اس کے موبائل فون اوریو ایس بی میں محفوظ ہیں۔

ایس ایچ او ڈیفینس غلام نبی آفریدی نے بتایا کہ گرفتارملزم نے دوران تفتیش انکشاف کیا ہے کہ گرفتار ملزم کی ایک ایک بچی یا بچے کے ساتھ متعدد نازیبا تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں، گرفتار ملزم ڈائری بھی لکھتا تھا اور گرفتار ملزم کے پاس 70 سے 75 بچے بچیوں کے ناموں کی فہرست بھی موجود ہے۔

گرفتار ملزم نے یو ایس بی میں متاثرہ بچوں اور بچیوں کی پروفائل بھی بنا رکھی تھی، گرفتار ملزم نازیبا تصاویر اور ویڈیوز کا کیا کرتا تھا اس حوالے سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔

دریں اثنا جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے کمسن بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے والے سفاک ملزم شبیر احمد کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔

تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم بچیوں کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرتا رہا۔ گرفتار ملزم 2016 سے کراچی میں مقیم ہے اور پیسوں کا لالچ دے کر بچیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا تھا۔

ملزم کے موبائل فون سے 100 سے زائد غیر اخلاقی ویڈیوز بھی برآمد ہوئی ہیں۔ عدالت نے ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرتے ہوئے تفتیشی افسر سے 17 ستمبر تک پیش رفت رپورٹ طلب کرلی۔

پولیس کے مطابق ملزم کیخلاف 2 بہنوں سمیت 5 کمسن بچیوں کے اہلخانہ کی مدعیت میں 4 مقدمات تھانہ ڈیفنس میں درج کیے گئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ویرات کوہلی اور اہلیہ انوشکا شرما کو کیفے سے باہر کیوں نکالا گیا؟

ویرات کوہلی اور اہلیہ انوشکا شرما کو کیفے سے باہر کیوں نکالا گیا؟

 Sep 12, 2025 04:26 PM |
فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

 Sep 12, 2025 03:03 PM |
انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 12, 2025 02:28 PM |

رائے

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

Sep 12, 2025 02:52 AM |
تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

Sep 12, 2025 02:10 AM |
ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

Sep 12, 2025 01:59 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی، کورنگی کاز وے ندی میں ڈوب کر نوجوان جاں بحق

Express News

کراچی، مختلف واقعات میں 2 خواتین جاں بحق ہوگئیں

Express News

کراچی، 70 کے قریب بچیوں سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار، موبائل فون سے ویڈیوز بھی برآمد

Express News

کراچی، 70 کے قریب بچیوں سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار، موبائل فون سے ویڈیوز بھی برآمد

Express News

خاران نامعلوم مسلح افراد کا خانہ بدوشوں پر حملہ، تین بھائیوں سمیت 4 افراد قتل، 4 اغوا

Express News

راولپنڈی، بچوں سے زیادتی کے دو ملزمان کو عمر قید کی سزا، جرمانہ بھی عائد

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو