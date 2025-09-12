ایشیا کپ: پاکستان نے عمان کو 93 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دیدی

عمانی بیٹرز پاکستانی بولر کے سامنے بے بس دکھائی دیے۔ پوری ٹیم 16.4 اوورز میں 67 بنا کر ڈھیر ہوگئی

ویب ڈیسک September 12, 2025
facebook whatsup
(تصویر: اے پی)

ایشیا کپ کے چوتھے میچ میں پاکستان نے عمان کو 93 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دے کر ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کر دیا۔

دبئی میں کھیلے گئے میچ میں ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے عمانی بیٹرز پاکستانی بولر کے سامنے بے بس دکھائی دیے۔ پوری ٹیم 16.4 اوورز میں 67 بنا کر ڈھیر ہوگئی۔

عمان کی جانب سے حماد مرزا 27 رنز بنا کر نمایاں رہے۔عامر کلیم 13، شکیل احمد 10، محمد ندیم 3، ونایک شکلا 2، حسنین شاہ 1، کپتان جتندر سنگھ 1، شاہ فیصل 1، سفیان محمود 1، اور ذکریا اسلام 0 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہوئے۔

پاکستان کی جانب سے سفیان مقیم، فہیم اشرف اور صائم ایوب نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں جبکہ ابرار احمد، شاہین شاہ آفریدی اور محمد نواز نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔

اس سےقبل پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 160 رنز اسکور کیے۔

پاکستان کی جانب سے وکٹ کیپر بیٹر محمد حارث 66 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ صاحبزادہ فرحان 29، محمد نواز 19، فہیم اشرف 8 اور حسن نواز9 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ صائم ایوب اور کپتان سلمان آغا کھاتا کھولے بغیر پویلین لوٹے۔

فخر زمان اور شاہین شاہ آفریدی بالترتیب 23 اور 2 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔

عمان کی جانب سے عامر کلیم اور شاہ فیصل نے 3، 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جبکہ محمد ندیم نے 1 وکٹ حاصل کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سکندر کی ناکامی کے بعد سلمان خان کا پوجا پاٹ کیساتھ نئی فلم کی شوٹنگ کا آغاز

سکندر کی ناکامی کے بعد سلمان خان کا پوجا پاٹ کیساتھ نئی فلم کی شوٹنگ کا آغاز

Sep 12, 2025 07:37 PM |
ویرات کوہلی اور اہلیہ انوشکا شرما کو کیفے سے باہر کیوں نکالا گیا؟

ویرات کوہلی اور اہلیہ انوشکا شرما کو کیفے سے باہر کیوں نکالا گیا؟

 Sep 12, 2025 04:26 PM |
سوشل میڈیا پر فہد مصطفیٰ کی دوسری شادی کی افواہیں گردش کرنے لگیں

سوشل میڈیا پر فہد مصطفیٰ کی دوسری شادی کی افواہیں گردش کرنے لگیں

 Sep 12, 2025 07:54 PM |

رائے

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

Sep 12, 2025 02:52 AM |
تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

Sep 12, 2025 02:10 AM |
ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

Sep 12, 2025 01:59 AM |

متعلقہ

Express News

حنیف محمد ٹرافی: تیسرے راؤنڈ میں بھی رنز کے انبار لگ گئے

Express News

ایشیا کپ: پاکستان نے عمان کو 93 رنز کے بھاری مارجن سے شکست دیدی

Express News

قومی ٹیم بھارت سے مقابلے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے، مائیک ہیسن

Express News

غزہ میں جو کچھ ہورہا ہے، افسوسناک ہے، عثمان خواجہ

Express News

جیولین اسٹار ارشد ندیم اور نیرج چوپڑا ایک بار پھر مدمقابل آنے کو تیار

Express News

ایشیا کپ: سلمان آغا کی فٹنس سے متعلق تشویش پر ٹیم مینجمنٹ کا بیان سامنے آگیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو