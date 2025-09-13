کراچی میں 3 دن ہلکی بارش اور بوندا باندی کی پیش گوئی، سمندری ہوائیں بحال

درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے

ویب ڈیسک September 13, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد  میں آئندہ تین دن تک ہلکی بارش اور بوندا باندی کی پیش گوئی کی گئی ہے جب کہ سمندری ہوائیں بھی بحال رہیں گی۔

محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر کے مطابق شہر قائد میں آئندہ 3 روز تک مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران مختلف علاقوں میں ہلکی بارش یا بوندا باندی بھی متوقع ہے جب کہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔

رپورٹ کے مطابق سمندری ہوائیں مسلسل بحال رہیں گی۔

محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے تاہم مشرقی ساحلی پٹی پر کہیں کہیں ہلکی بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے۔

دوسری جانب دریاؤں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا ہے جہاں پانی کی سطح 5 لاکھ 44 ہزار 658 کیوسک ہے۔

سکھر بیراج پر درمیانے درجے کے سیلاب کے دوران پانی کا بہاؤ 4 لاکھ 70 ہزار 580 کیوسک جبکہ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب کے ساتھ پانی کی سطح 2 لاکھ 62 ہزار 509 کیوسک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سامعہ حجاب اغوا کیس کا ڈراپ سین، ٹک ٹاکر نے ملزم کو معاف کردیا

سامعہ حجاب اغوا کیس کا ڈراپ سین، ٹک ٹاکر نے ملزم کو معاف کردیا

 Sep 13, 2025 12:44 PM |
ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں بڑی پیشرفت 

ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں بڑی پیشرفت 

 Sep 13, 2025 11:40 AM |
خودکشی یا کوئی حادثہ؟ چینی اداکار 5 ویں منزل سے گر کر ہلاک

خودکشی یا کوئی حادثہ؟ چینی اداکار 5 ویں منزل سے گر کر ہلاک

 Sep 13, 2025 10:54 AM |

رائے

آہنی مکا ضروری ہے!

آہنی مکا ضروری ہے!

Sep 13, 2025 02:01 AM |
ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی، ایمرجنسی ہو

ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی، ایمرجنسی ہو

Sep 13, 2025 01:56 AM |
ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے

ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے

Sep 13, 2025 01:49 AM |

متعلقہ

Express News

صرف 10 دن میں 70 کلومیٹر بند بنایا، جس سے جلال پاور پیروالا تباہی سے بچ گیا، صوبائی وزیر

Express News

آئندہ برسوں میں سیلابی صورت حال میں مزید اضافہ ہو گا، مریم اورنگزیب

Express News

پی آئی اے میں 21 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگی کی نشاندہی

Express News

پی آئی اے کا کینیڈا کیلئے فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل

Express News

شہریوں کی مشکلات میں اضافہ، حب ڈیم سے شہر کو پانی کی فراہمی بحال نہ ہوسکی

Express News

قائد آباد میں فائرنگ سے دو افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو