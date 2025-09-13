لندن میں ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی ایکوپمنٹ انٹرنیشنل 2025، پاکستان پویلین کی بھرپور پذیرائی

لندن میں دفاعی صنعتوں کی بین الاقوامی نمائش ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی ایکوپمنٹ انٹرنیشنل 2025 رواں ماہ 9 سے 12 ستمبر تک جاری رہی، جس میں 90 سے زائد ممالک کی دفاعی صنعتیں شریک ہوئیں۔ اس عالمی نمائش میں پاکستان کی شرکت کو بھرپور پذیرائی حاصل ہوئی۔
پاکستان کی جانب سے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا، پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واہ اور نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن نے اپنے آلات اور دفاعی مصنوعات کی نمائش کی۔ اس موقع پر دنیا بھر سے دفاعی وفود، فوجی افسران اور نمائش کنندگان شریک ہوئے، جنہوں نے پاکستانی پویلین میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔
پاکستانی ہائی کمشنر نے مختلف اسٹالز کا دورہ کیا اور پاکستانی نمائندوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ دنیا نے آپریشن بنیان المرصوص میں دیکھا کہ پاکستان نے مقامی سطح پر اپنی دفاعی تکنیکی اور فوجی صلاحیت قائم کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔
نمائش میں ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ اسٹاف اور ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن بھی موجود تھے۔ کئی غیر ملکی فرموں نے پاکستانی دفاعی مصنوعات اور قابلِ اعتماد ٹیکنالوجیز خریدنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔
ماہرین کے مطابق پاکستان کی جانب سے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو شکست دینے کے بعد دنیا کا اعتماد مزید بڑھا ہے۔ عالمی دفاعی نمائش میں پاکستان کی بھرپور شرکت خود انحصاری پر مبنی ٹیکنالوجی اور پروفیشنلزم کا منہ بولتا ثبوت قرار دی جا رہی ہے۔
https://cdn.jwplayer.com/players/dioPtyxT-jBGrqoj9.html