کانگو میں کشتی الٹنے سے 86 افراد ہلاک، اکثریت طلبا کی ہے

کانگو میں غیر معیاری سڑکیں اور ناکافی ٹرانسپورٹ سہولیات کے باعث شہری کشتیوں میں سفر کرنے پر مجبور ہیں

ویب ڈیسک September 13, 2025
کانگو میں کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر طلبا شامل ہیں

افریقی ملک کانگو کے صوبے ایکویٹیئر میں ایک موٹر بوٹ الٹنے کے باعث کم از کم 86 افراد ہلاک ہوگئے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق حادثے کی ابتدائی طور پر حادثے کی وجہ کشتی پر گنجائش سے زائد مسافروں اور سامان کا لادا جانا سامنے آیا ہے۔

علاوہ ازیں اس سفر کے لیے رات کا انتخاب کیا گیا جو درست نہ تھا اور کوئی حفاظتی انتظامات بھی بروئے کار نہیں لائے گئے تھے۔

فی الحال یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ کشتی کی منزل کیا تھا اور کیوں رات گئے سفر پر نکلے تھے۔

ادھر مقامی سول سوسائٹی تنظیم نے اس واقعے کا الزام حکومت پر عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔

تاہم حکومت کی جانب سے اس الزام پر فوری طور پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔

کانگو میں کشتیوں کے الٹنے کے واقعات عام ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ مقامی آبادی ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی بجائے نسبتاً سستی لکڑی کی کشتیوں پر سفر کو ترجیح دیتی ہے۔

ان کشتیوں میں نہ تو لائف جیکٹس دستیاب ہوتی ہیں اور نہ ہی گنجائش کا خیال رکھا جاتا ہے۔

اکثر کشتیاں رات کے وقت روانہ کی جاتی ہیں جس کے باعث حادثات کی صورت میں امدادی کارروائیاں مزید مشکل ہوجاتی ہیں اور کئی لاشیں لاپتا رہتی ہیں۔

 
