صائم ایوب شرمناک فہرست میں رضوان کے ساتھ شامل ہوگئے

پاکستانی اوپنر عمان کیخلاف میچ میں صفر پر آؤٹ ہوئے تھے

ویب ڈیسک September 13, 2025
پاکستان کے ابھرتے ہوئے بیٹسمین صائم ایوب شرمناک فہرست میں شامل ہوگئے۔

عمان کیخلاف ایشیا کپ کے افتتاحی میچ میں اوپنر صائم ایوب پہلی ہی گیند پر بغیر کھاتہ کھولے پویلین لوٹ گئے۔

صائم ایوب کو عمان کے بالر شاہ فیصل نے میچ کی دوسری گیند پر ایل بی ڈبلیو کیا جب وہ گیند کو لیگزائیڈ کی جانب کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔

صائم ایوب اپنے ٹی ٹوئنٹی کیریئر میں چوتھی بار ڈک پر آؤٹ ہوئے جس کے بعد وہ پاکستان کے اوپنرز کی فہرست میں محمد رضوان اور محمد حفیظ کے برابر آگئے ہیں۔

اس فہرست میں سب سے آگے بابراعظم ہیں جو چھ بار صفر پر آؤٹ ہوئے جبکہ کامران اکمل پانچ بار صفر پر آؤٹ ہونے کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔

صائم ایوب اب ان دونوں کے بعد تیسرے نمبر پر ہیں۔ دوسری جانب حسن نواز اور شاہ زیب حسن کے تین تین صفر ہیں۔

اعداد و شمار کے مطابق صائم ایوب کا ٹی ٹوئنٹی میں بیٹنگ اوسط تیس کے اوائل میں ہے جبکہ اسٹرائیک ریٹ 136.22 ہے۔ ماہرین اور شائقین کو توقع ہے کہ نوجوان بیٹر مستقبل میں زیادہ تسلسل کے ساتھ بہتر کارکردگی دکھائیں گے۔
