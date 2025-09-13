مودی سرکار کیخلاف فوجی اہلکار سڑکوں پر نکل آئے؛ تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ

مطالبات پورے نہ ہوئے تو بہار سے شروع ہونے والا احتجاج پورے ملک میں پھیلا دیں گے

ویب ڈیسک September 13, 2025
بھارتی فوجی اہلکار سڑکوں پر نکل آئے

بھارت میں مسلسل دوسری بار حکومت بنانے والے مودی اور ان کی متشدد کابینہ کی کارکردگی کی قلعی کھل گئی۔ فوجی اہلکار بھی بغاوت پر اتر آئے۔

بھارتی ریاست بہار میں کم تنخواہ کے باعث ضروریاتِ زندگی پوری نہ ہونے پر بھارتی فوجی احتجاج کے لیے میدان عمل میں اتر آئے۔

بھارتی پرچم تھامے فوجی اہلکاروں نے ریاست بہار کے مختلف شہروں میں احتجاجاً مارچ کیا اور مراعات نہ ملنے کا شکوہ کیا۔

احتجاج کرنے والے بھارتی فوجیوں نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو بہار سے شروع ہونے والا احتجاج پورے ملک میں پھیلا دیں گے۔

بھارتی فوج کے ریٹائرڈ اہلکاروں کی یونین دعویٰ کیا کہ ڈائل-112 کو فعال بنانے کے بعد سے اب تک 15 سابق فوجی ڈیوٹی کے دوران ہلاک ہوچکے ہیں۔

یونین کا کہنا تھا کہ ڈائل-112 میں ملازمت کرنے والے سابق فوجیوں سے کام لیا جا رہا ہے لیکن ان کو فلاحی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔

مظاہرے میں شامل ایک اہلکار نے کہا کہ ہمارے مطالبات پرانے ہیں جس کے لیے تمام اداروں کو خطوط لکھے لیکن  سنوائی نہیں ہوئی۔

Historic protest by the Indian Army against its own government!
In the Indian state of Bihar, Indian Army personnel, due to unfulfilled benefits and basic needs, took to the streets in full uniform and openly threatened to strike.
This is a unique incident in the world where a… pic.twitter.com/tLVp4x9U8t

— Eagle Claw (@EagleClawStrike) September 13, 2025
