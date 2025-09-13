سندھ میں 41 لاکھ بچیوں کو سروائیکل ویکسین لگانے کی مہم 15 تا 27 ستمبر چلائی جائیگی، سعید غنی

سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی یہ ویکسین ابھی مفت لگوائی جارہی ہے مستقبل میں لوگوں کو خریدنی پڑے گی، وزیر بلدیات

اسٹاف رپورٹر September 13, 2025
facebook whatsup
کراچی:

وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ صوبہ سندھ میں 41 لاکھ بچیوں کو سروائیکل ویکسین لگوائی جائے گی، یہ مہم 15 سے 27 ستمبر تک جاری رہے گی۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہفتہ کے روز ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سائوتھ کے تحت منعقدہ "ایڈوکیسی سیمینار برائے ایچ پی وی ویکسینیشن " Advocacy Seminar on HPV vaccination "میں بحیثیت مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔

تقریب سے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے کچی آبادی سید نجمی عالم، عثمان ہنگورو، ترجمان سندھ حکومت سمیتا افضال، ڈی ایچ او ساؤتھ ڈاکٹر عبید اللہ شیخ، پروجیکٹ ڈائریکٹر ای پی آئی ڈاکٹر راج کمار، پیپلز ڈاکٹرز فورم کے صدر ڈاکٹر عاشق شاہ و دیگر نے بھی خطاب کیا۔

تقریب میں پیپلز پارٹی کراچی کے سنئیر نائب صدر مرزا مقبول، جاوید ناگوری، پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ، ڈاکٹر عبدالرزاق شیخ، منصور شیخ، ڈاکٹر نگہت شاہ، ڈاکٹر ناصر سلیم، ڈاکٹر سکندر علی، مسرت نیازی، پیپلز ڈاکٹرز فورم جے پی ایم سی یونٹ کے عہدیداران، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں صحت کی سہولیات فراہم کرنے والوں سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔

وزیر بلدیات نے کہا کہ سروائیکل ویکسین کا مجھے بھی علم نہیں تھا اور میرے لئے یہ بڑی خبر ہے کہ کسی ایک کینسر سے بچاؤ کےلئے ویکسین آگئی ہے، اللہ کی مہربانی سے یہ ویکسین ملک بھر میں 1 کروڑ 30 لاکھ بچیوں کو لگوائی جائیگی، جس میں سے صوبہ سندھ میں 41 لاکھ بچیوں کو یہ ویکسین لگوائی جائے گی۔

سعید غنی نے کہا کہ اس ویکسین سے بہت ساری زندگیاں بچائی جاسکتی ہیں کینسر کا علاج بے تحاشہ مہنگا اور تکلیف دہ بھی ہے، جو شخص کینسر کے مرض میں مبتلا ہوجائے تو ہم ان کے لئے دعائیں شروع کر دیتے ہیں، ابھی یہ ویکسین مفت لگوائی جارہی ہے مستقبل میں یہ لوگوں کو خریدنی پڑے گی۔

انہوں نے کہا کہ اس ویکسین کی اہمیت کا اندازہ ان کو ہے جو سروائیکل کینسر کا سامنا کررہے ہیں، اس لئے شہری ان مقامات پر جائیں جہاں یہ ویکسین لگائی جارہی ہے، جب بھی اس طرح کی ویکسین آتی ہے تو منفی پروپیگنڈا شروع کردیا جاتا ہے، میری شہریوں سے گزارش ہوگی کہ اس مہم کو کامیاب کریں کیونکہ ہم سب مل کر ہی اس کینسر کو مشترکہ شکست دے سکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شلپا شیٹی کے شوہر نے 72 ملین ڈالر کے فراڈ کے الزامات پر خاموشی توڑ دی

شلپا شیٹی کے شوہر نے 72 ملین ڈالر کے فراڈ کے الزامات پر خاموشی توڑ دی

 Sep 13, 2025 03:48 PM |
فواد خان اور وانی کپور کی فلم عبیر گلال ریلیز، مداحوں کے دل جیت لیے

فواد خان اور وانی کپور کی فلم عبیر گلال ریلیز، مداحوں کے دل جیت لیے

 Sep 13, 2025 03:34 PM |
سامعہ حجاب اغوا کیس کا ڈراپ سین، ٹک ٹاکر نے ملزم کو معاف کردیا

سامعہ حجاب اغوا کیس کا ڈراپ سین، ٹک ٹاکر نے ملزم کو معاف کردیا

 Sep 13, 2025 12:44 PM |

رائے

آہنی مکا ضروری ہے!

آہنی مکا ضروری ہے!

Sep 13, 2025 02:01 AM |
ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی، ایمرجنسی ہو

ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی، ایمرجنسی ہو

Sep 13, 2025 01:56 AM |
ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے

ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے

Sep 13, 2025 01:49 AM |

متعلقہ

Express News

صرف 10 دن میں 70 کلومیٹر بند بنایا، جس سے جلال پاور پیروالا تباہی سے بچ گیا، صوبائی وزیر

Express News

آئندہ برسوں میں سیلابی صورت حال میں مزید اضافہ ہو گا، مریم اورنگزیب

Express News

پی آئی اے میں 21 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگی کی نشاندہی

Express News

پی آئی اے کا کینیڈا کیلئے فلائٹ آپریشن عارضی طور پر معطل

Express News

شہریوں کی مشکلات میں اضافہ، حب ڈیم سے شہر کو پانی کی فراہمی بحال نہ ہوسکی

Express News

قائد آباد میں فائرنگ سے دو افراد جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو