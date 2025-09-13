ایشیا کپ: بنگلادیش کا سری لنکا کو جیت کیلئے 140 رنز کا ہدف

بنگلادیش نے شمیم حسین اور جاکر علی کی شاندار شراکت کی بدولت 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 139 رنز اسکور کیے

ویب ڈیسک September 13, 2025
(تصویر: اے ایف پی)

ایشیا کپ کے پانچویں میچ میں بنگلادیش نے سری لنکا کو جیت کیلئے 140 رنز کا ہدف دے دیا۔

ابوظبی میں جاری میچ میں سری لنکا کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 139 رنز اسکور کیے۔

بنگلادیش کی جانب سے شمیم حسین اور جاکر علی بالترتیب 42 اور 41 رنز ناٹ آؤٹ بنا کر نمایاں رہے۔دونوں بلے بازوں نے مشکل وقت میں 86 رنز کی ناقابلِ شکست شراکت سے ٹیم معقول ٹوٹل تک پہنچایا۔

کپتان لٹن داس 28، مہدی حسن 9، توحید ہردوئے 8 جبکہ پرویز حسین ایمان اور تنزید حسن 0 کے انفرادی اسکور پر پویلین لوٹے۔

سری لنکا کی جانب سے ونندو ہسارنگا نے 2 جبکہ نوان تھوشارا اور دُشمانتا چمیرا نے 1، 1 وکٹ حاصل کی۔
