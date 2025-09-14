’جیسے چھ رافیل گرائے ویسے ہی ٹیم 10 اوور میں 6 کھلاڑی گرا کر میچ جیتے گی‘

ایشیا کرکٹ کپ 2025 کے ہائی وولٹیج ٹاکرے سے قبل شوبز شخصیات نے قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا آج دبئی کے اسٹیڈیم میں ہوگا جس میں شائقین اپنی اپنی ٹیموں کی جیت کے خواہش مند ہیں۔
معرکہ حق میں پاکستان کی شاندار فتح کے بعد اب شائقین کرکٹ کی خواہش ہے کہ قومی ٹیم ایک بار جیت کی خوشی کو دوبالا کرے۔
اس سلسلے میں شوبز شخصیات نے قومی ٹیم کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی ہے کہ قومی ٹیم کل کا میچ جیتے گی۔
معروف اور سینئر اداکار جاوید شیخ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ’ماضی میں قومی ٹیم اچھا نہیں کھیل سکی ہے مگر اس بار ایسا لگتا ہے کہ ٹیم کچھ نیا کرے گی اور انشاء اللہ ہم یہ میچ جیتیں گے‘۔
اداکار ایاز خان نے کہا کہ پاک بھارت مقابلہ ایسے ہے جیسے کھیل میں جنگ کو شامل کرلیا جائے، میری دعا اور امید ہے کہ پاکستان کل کا میچ اپنے نام کرے گا۔ پاکستان زندہ باد
گلوکار ارشد محمود نے کہا کہ میچ فائنل کی طرح ہوگا، اس بار بھی قومی ٹیم بہت اچھا کھیلے گی، جیسے شاہینوں نے جنگ میں چھ رافیل گرائے ویسے ہی چھ کھلاڑیوں کو 10 اوور میں گرائے گی اور جیت اپنے نام کرے گی۔
ارشد محمود نے کہا کہ بھارت جنگ میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کیلیے بھرپور دم لگا کر کھیلے اور جیتنے کی کوشش کرے گا مگر پاکستان بھی کم نہیں ہے۔