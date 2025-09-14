’جیسے چھ رافیل گرائے ویسے ہی ٹیم 10 اوور میں 6 کھلاڑی گرا کر میچ جیتے گی‘

ایشیا کپ کے پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرے پر شوبز شخصیات کی قومی ٹیم کیلیے نیک خواہشات

ویب ڈیسک September 14, 2025
facebook whatsup

ایشیا کرکٹ کپ 2025 کے ہائی وولٹیج ٹاکرے سے قبل شوبز شخصیات نے قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا ہائی وولٹیج ٹاکرا آج دبئی کے اسٹیڈیم میں ہوگا جس میں شائقین اپنی اپنی ٹیموں کی جیت کے خواہش مند ہیں۔

معرکہ حق میں پاکستان کی شاندار فتح کے بعد اب شائقین کرکٹ کی خواہش ہے کہ قومی ٹیم ایک بار جیت کی خوشی کو دوبالا کرے۔

اس سلسلے میں شوبز شخصیات نے قومی ٹیم کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی ہے کہ قومی ٹیم کل کا میچ جیتے گی۔

معروف اور سینئر اداکار جاوید شیخ نے اپنے پیغام میں کہا کہ ’ماضی میں قومی ٹیم اچھا نہیں کھیل سکی ہے مگر اس بار ایسا لگتا ہے کہ ٹیم کچھ نیا کرے گی اور انشاء اللہ ہم یہ میچ جیتیں گے‘۔

اداکار ایاز خان نے کہا کہ پاک بھارت مقابلہ ایسے ہے جیسے کھیل میں جنگ کو شامل کرلیا جائے، میری دعا اور امید ہے کہ پاکستان کل کا میچ اپنے نام کرے گا۔ پاکستان زندہ باد

گلوکار ارشد محمود نے کہا کہ میچ فائنل کی طرح ہوگا، اس بار بھی قومی ٹیم بہت اچھا کھیلے گی، جیسے شاہینوں نے جنگ میں چھ رافیل گرائے ویسے ہی چھ کھلاڑیوں کو 10 اوور میں گرائے گی اور جیت اپنے نام کرے گی۔

ارشد محمود نے کہا کہ بھارت جنگ میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کیلیے بھرپور دم لگا کر کھیلے اور جیتنے کی کوشش کرے گا مگر پاکستان بھی کم نہیں ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’جیسے چھ رافیل گرائے ویسے ہی ٹیم 10 اوور میں 6 کھلاڑی گرا کر میچ جیتے گی‘

’جیسے چھ رافیل گرائے ویسے ہی ٹیم 10 اوور میں 6 کھلاڑی گرا کر میچ جیتے گی‘

 Sep 14, 2025 12:59 AM |
شلپا شیٹی کے شوہر نے 72 ملین ڈالر کے فراڈ کے الزامات پر خاموشی توڑ دی

شلپا شیٹی کے شوہر نے 72 ملین ڈالر کے فراڈ کے الزامات پر خاموشی توڑ دی

 Sep 13, 2025 03:48 PM |
فواد خان اور وانی کپور کی فلم عبیر گلال ریلیز، مداحوں کے دل جیت لیے

فواد خان اور وانی کپور کی فلم عبیر گلال ریلیز، مداحوں کے دل جیت لیے

 Sep 13, 2025 03:34 PM |

رائے

کچھ سوال ہیں؟

کچھ سوال ہیں؟

 Sep 14, 2025 12:55 AM |
سیلاب کی تباہ کاریاں اور حکمرانوں کی کوتاہیاں

سیلاب کی تباہ کاریاں اور حکمرانوں کی کوتاہیاں

 Sep 14, 2025 12:50 AM |
ڈریں اس وقت سے

ڈریں اس وقت سے

 Sep 14, 2025 12:30 AM |

متعلقہ

Express News

شلپا شیٹی کے شوہر نے 72 ملین ڈالر کے فراڈ کے الزامات پر خاموشی توڑ دی

Express News

فواد خان اور وانی کپور کی فلم عبیر گلال ریلیز، مداحوں کے دل جیت لیے

Express News

سامعہ حجاب اغوا کیس کا ڈراپ سین، ٹک ٹاکر نے ملزم کو معاف کردیا

Express News

ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں بڑی پیشرفت 

Express News

خودکشی یا کوئی حادثہ؟ چینی اداکار 5 ویں منزل سے گر کر ہلاک

Express News

یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو