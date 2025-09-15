گوگل جیمینائی نے چیٹ جی پی ٹی کو پیچھے چھوڑ دیا

اگست کے آخر میں گوگل کی جیمینائی کیلئے متعارف کرائی گئی اپ ڈیٹ صارفین میں تیزی کے ساتھ مقبول ہوئی ہے

ویب ڈیسک September 15, 2025
facebook whatsup

نئے امیج ایڈیٹنگ فیچر نے گوگل کے اے آئی پلیٹ فارم جیمینائی کو امریکا اور برطانیہ میں چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں زیادہ مقبول آئی فون ایپ بنا دیا۔

اگست کے آخر میں لانچ ہونے والے جیمینائی 2.5 فلیش امیج ماڈل نینو بنانا کی مقبولیت میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ہے۔ صارفین نے دو ہفتوں کے دوران اس ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے 50 کروڑ سے زیادہ تصاویر بنائی ہیں۔

فیچر کی لانچنگ کے بعد گوگل جیمینائی امریکا میں اوپن اے آئی کی چیٹ جی پی ٹی اور میٹا کی تھریڈز ایپ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ایپل کی ٹاپ فری ایپس چارٹ میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔جبکہ برطانیہ میں جیمینائی چیٹ جی پی ٹی اور شاپنگ ایپ ٹیمو سے آگے نکل گیا ہے۔

26 اگست کو جب گوگل نے جیمینائی کی اپ ڈیٹس کا اعلان کیا تھا، تو اس وقت کمپنی نے امیج جنریشن اور ایڈیٹنگ ماڈل کو ’اسٹیٹ-آف-دی-آرٹ‘ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ پلیٹ فارم ایسے کام بھی کر سکتا ہے جو حریف کمپنی نے ابھی سوچے بھی نہیں ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فلمسٹار خوشبو نے ارباز خان سے علیحدگی کی تصدیق کردی

فلمسٹار خوشبو نے ارباز خان سے علیحدگی کی تصدیق کردی

 Sep 15, 2025 03:53 PM |
سوشل میڈیا اسٹار احمد شاہ کے چھوٹے بھائی کے اچانک انتقال کی وجہ سامنے آگئی

سوشل میڈیا اسٹار احمد شاہ کے چھوٹے بھائی کے اچانک انتقال کی وجہ سامنے آگئی

 Sep 15, 2025 03:22 PM |
جیا بچن نے ریکھا کو گھر بلا کر واضح کردیا کہ ’اصل مسز بچن‘ کون ہے

جیا بچن نے ریکھا کو گھر بلا کر واضح کردیا کہ ’اصل مسز بچن‘ کون ہے

 Sep 15, 2025 02:58 PM |

رائے

اداریہ بوجھ یا ضرورت؟

اداریہ بوجھ یا ضرورت؟

Sep 15, 2025 02:00 AM |
حکمت عملی کو تبدیل ہونا چاہیے!

حکمت عملی کو تبدیل ہونا چاہیے!

Sep 15, 2025 01:58 AM |
کلاؤڈ برسٹ،انسانی زندگی کے لیے نئے خطرات

کلاؤڈ برسٹ،انسانی زندگی کے لیے نئے خطرات

Sep 15, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

ٹی 20 ایشیا کپ کے اہم میچ میں پاکستان نے ڈاٹ بالز کھیلنے کا منفرد ریکارڈ بنا لیا

Express News

ایشیا کپ کے سب سے بڑے ٹاکرے میں پاک بھارت کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا

Express News

کرس گیل کو بھی پاک بھارت میچ کا شدت سے انتظار

Express News

ڈیوس کپ: پاکستان کو شکست، پیراگوئے نے ورلڈ گروپ ون کیلیے کوالیفائی کرلیا

Express News

دباؤ اور شورشرابے کو نظرانداز کریں، وسیم اکرم کا کھلاڑیوں کو مشورہ

Express News

ایشیا کپ: بھارت کیخلاف میچ کیلیے پاکستان کی پلیئنگ الیون کیا ہوگی؟ نام سامنے آگئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو