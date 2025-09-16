کراچی، شادی کے دن لاپتہ ہونے والا دلہا 5 روز بعد گھر واپس پہنچ گیا، تحقیقات میں اہم انکشاف

جہانزیب شادی کے روز گھر سے سیلون جانے کا بول کر گیا تھا، انویسٹی گیشن پولیس

اسٹاف رپورٹر September 16, 2025
facebook whatsup
کراچی:

کورنگی مدینہ کالونی سے 11 ستمبر کو اپنی ہی شادی کے روز پراسرار طوپر لاپتا ہونے والا دلہا پیر اور منگل کی درمیانی شب واپس گھر پہنچ گیا۔

واقعے کا مقدمہ اغوا کی دفعات کے تحت اس کے والد نے 2 روز بعد زمان ٹاؤن تھانے میں درج کروایا تھا۔ ایس ایچ او تھانہ زمان ٹاؤن نفیس الرحمان کے مطابق دلہا جہانزیب کے والد وسیم کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

مدعی نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ وہ مکان نمبر A/119 مدینہ کالونی سیکٹر 50/A کورنگی نمبر ساڑھے تین میں رہائش پذیر ہے، جہانزیب کی بارات 11 ستمبر کو تھی اور شادی کے روز شام 6 بجے وہ کورنگی نمبر چار پر واقعے سیلون جانے کے لیے موٹر سائیکل پر گھر سے نکلا تھا۔

شام تقریباً ساڑھے 7 بجے سیلون سے تنویر نامی شخص کی کال آئی جس نے بتایا کہ جہانزیب تاحال سیلون نہیں پہنچا ہے اس نے بکنگ کروائی تھی، فون کال کے بعد جہانزیب کی تلاش شروع کی اور اس ہی دوران جہانزیب کا زیر استعمال موبائل فون بھی گھر پر موجود پایا۔

والد نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ نامعلوم افراد نے ان کے بیٹے جہانزیب کو اغوا کر لیا ہے جبکہ اہلخانہ نے بتایا کہ جہانزیب نجی فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے۔

انویسٹی گیشن پولیس کا کہنا ہے کہ دلہا جہانزیب شادی کے زور خود گھر چھوڑ کر گیا تھا، جہانزیب شادی کے روز گھر سے سیلون جانے کا بول کر گیا تھا اور اپنا موبائل فون بھی گھر چھوڑ گیا تھا۔

پولیس افسر نے کہا کہ ابتدائی طور پر جہانزیب کا بتانا ہے رشتہ گھر والوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، جہانزیب اپنی شادی کو لیکر ذہنی طور پر پریشان تھا اور گھر چھوڑ کر جانے کے بعد دن رات سڑکوں پر گزاریں۔

جہانزیب کے اغوا کا مقدمہ زمان ٹاون تھانے میں درج ہے، پولیس کی دلہا جہانزیب سے مزید پوچھ گچھ جاری ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف بھارتی اداکار سائبر حملے کا شکار، ہیکرز نے کیا مطالبہ کیا؟

معروف بھارتی اداکار سائبر حملے کا شکار، ہیکرز نے کیا مطالبہ کیا؟

 Sep 16, 2025 09:53 AM |
تنوشری دتا کو بگ باس کیلئے کتنے کروڑ معاوضے کی آفر ہوئی؟

تنوشری دتا کو بگ باس کیلئے کتنے کروڑ معاوضے کی آفر ہوئی؟

 Sep 16, 2025 09:31 AM |
82 سالہ امیتابھ بچن 75 فیصد ناکارہ جگر کے باوجود موت کو کیسے شکست دے رہے ہیں؟

82 سالہ امیتابھ بچن 75 فیصد ناکارہ جگر کے باوجود موت کو کیسے شکست دے رہے ہیں؟

Sep 16, 2025 12:20 AM |

رائے

self sabotage

Self Sabotage

Sep 16, 2025 02:00 AM |
غیر دانشمندانہ سیاست کب تک؟

غیر دانشمندانہ سیاست کب تک؟

Sep 16, 2025 01:53 AM |
غزہ کی بیاسی سالہ جنگجو مریضہ

غزہ کی بیاسی سالہ جنگجو مریضہ

Sep 16, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

فاروق اعوان اور رومہ مشتاق مٹو کے ہاتھوں سروائیکل کینسرسے بچاؤ کی ویکسینیشن کمپین کا افتتاح

Express News

چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ کی منظوری کے بعد ہراسمنٹ کمیٹی کا سربراہ تبدیل

Express News

افغانستان کے لوگوں کو نکالنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، عمران خان

Express News

ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی خصوصی مہم

Express News

ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر بے وقوف بن جاتے ہیں، وزیراعلیٰ کے پی

Express News

غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے ایران جانے کی کوشش ناکام، 22ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو