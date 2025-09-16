پنجاب کے تمام دریا اپنے ہیڈ ورکس پر معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں ، ترجمان پی ڈی ایم اے

دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کا بہائو ایک لاکھ 96 ہزار کیوسک ہے

ویب ڈیسک September 16, 2025
facebook whatsup

پی ڈی ایم اے نے کہا ہے کہ پنجاب کے تمام دریا اپنے ہیڈ ورکس پر معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔

ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر پانی کا بہائو ایک لاکھ 96 ہزار کیوسک، کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہائو ایک لاکھ 69 ہزار کیوسک ، چشمہ کے مقام پر ایک لاکھ 78 ہزار کیوسک ،تونسہ کے مقام پر پانی کا بہائو ایک لاکھ 61 ہزار کیوسک ہے جو کہ پانی کے بہائو کی ایک نارمل سطح ہے۔

دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر پانی کا بہائو 56 ہزار کیوسک ،خانکی کے مقام پر پانی کا بہائو 68 ہزار کیوسک ، قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہا ونارمل اور 75 ہزار کیوسک ہے۔

ترجمان کے مطابق ہیڈ تریموں کے مقام پر پانی کا بہاو نارمل اور 80 ہزار کیوسک ہے۔پنجند کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب اور پانی کا بہاو 2 لاکھ 34 ہزار کیوسک ہے۔ دریائے راوی میں جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاو نارمل اور 8 ہزار کیوسک ہے۔

 شاہدرہ کے مقام پر پانی کا بہاو نارمل اور 10 ہزار کیوسک ہے۔بلوکی کے مقام پر پانی کا بہاو نارمل اور 29 ہزار کیوسک ہے جبکہ ہیڈ سدھنائی کے مقام پر پانی کا بہاو نارمل اور 23 ہزار کیوسک ہے۔

دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب اور بہائو 1 لاکھ 1 ہزار کیوسک ہے۔ ہیڈ اسلام کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب اور بہائو 81 ہزار کیوسک ہے۔ سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب اور بہائو 90 ہزار کیوسک ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ اداکار رابرٹ ریڈفورڈ انتقال کر گئے

ہالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ اداکار رابرٹ ریڈفورڈ انتقال کر گئے

 Sep 16, 2025 06:46 PM |
اداکارہ کا طلاق کے بعد فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل

اداکارہ کا طلاق کے بعد فوٹو شوٹ سوشل میڈیا پر وائرل

Sep 16, 2025 03:49 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب نے حسن زاہد کو معاف کیوں کیا؟

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب نے حسن زاہد کو معاف کیوں کیا؟

 Sep 16, 2025 04:09 PM |

رائے

self sabotage

Self Sabotage

Sep 16, 2025 02:00 AM |
غیر دانشمندانہ سیاست کب تک؟

غیر دانشمندانہ سیاست کب تک؟

Sep 16, 2025 01:53 AM |
غزہ کی بیاسی سالہ جنگجو مریضہ

غزہ کی بیاسی سالہ جنگجو مریضہ

Sep 16, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

فاروق اعوان اور رومہ مشتاق مٹو کے ہاتھوں سروائیکل کینسرسے بچاؤ کی ویکسینیشن کمپین کا افتتاح

Express News

چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ کی منظوری کے بعد ہراسمنٹ کمیٹی کا سربراہ تبدیل

Express News

افغانستان کے لوگوں کو نکالنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، عمران خان

Express News

ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی خصوصی مہم

Express News

ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر بے وقوف بن جاتے ہیں، وزیراعلیٰ کے پی

Express News

غیر قانونی طور پر سمندر کے راستے ایران جانے کی کوشش ناکام، 22ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو