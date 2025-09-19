بھارت کرکٹ فیلڈ کو دوبارہ سیاسی اکھاڑہ نہ بنائے، پاکستان کا مطالبہ

اتوار کومیچ اسپرٹ آف کرکٹ کے تحت ہونا چاہیے، ہمیں بھارتی کرکٹرز سے ہاتھ ملانے کا شوق نہیں، بورڈ ذرائع

سلیم خالق September 19, 2025
facebook whatsup
DUBAI:

اتوار کو ایشیا کپ سپرفور میچ سے قبل پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کرکٹ فیلڈ کو دوبارہ سیاسی اکھاڑہ نہ بنائے، مقابلہ اسپرٹ آف کرکٹ کے تحت ہونا چاہیے۔

تفصیلات کے مطابق تناؤ سے بھرے ابتدائی میچ کے بعد اب ایشیا کپ میں پاک بھارت دوسرا مقابلہ اتوار کو ہونا ہے، گزشتہ میچ میں بلو شرٹس نے فتح تو حاصل کر لی مگر اسپورٹسمین اسپرٹ کی دھجیاں اڑا دیں۔

ٹاس کے موقع پر کپتان نے حریف قائد سے ہاتھ نہ ملایا، پھر اختتام پر بھارتی ٹیم نے پاکستان کرکٹرز کے ساتھ مصافحے سے گریز کیا۔ 

سوریا کمار یادو نے اپنے انٹرویو میں سیاسی باتیں بھی کیں، میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کے متنازع رویے کی پی سی بی نے آئی سی سی سے شکایت کرتے ہوئے انھیں تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا، بصورت دیگر بائیکاٹ کی بھی دھمکی دی۔ 

اس تنازع کی وجہ سے پاک یو اے ای میچ خطرے میں پڑ گیا، بعد میں ریفری کی معافی اورآئی سی سی کی جانب سے انکوائری کا یقین دلانے پر ایک گھنٹے تاخیر سے مقابلے کا آغاز ہوا۔ 

اب سپر فور میں روایتی حریفوں کے دبئی کرکٹ اسٹیڈیم میں مقابلے سے قبل ایک بار پھر خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ بھارت کہیں ایک بار پھر اسے اپنے مذموم سیاسی عزائم کیلیے استعمال نہ کرے۔ 

ذرائع کے مطابق پی سی بی نے آئی سی سی سے بھی اس حوالے سے بات کی کہ میچ آفیشلز کو پہلے ہی بتا دیا جائے کہ کیا کرنا ہے،میچ میں سیاسی چیزیں نہیں ہونی چاہیئں، ہمیں بھی بھارتی کرکٹرز سے ہاتھ ملانے کا شوق نہیں لیکن اس حوالے سے پہلے ہی آگاہی ملنی چاہیے۔ 

ذرائع کے مطابق ابھی سپرفور کیلیے امپائرز و ریفریز کی تقرری نہیں ہوئی،اینڈی پائی کرافٹ کے ساتھ رچی رچرڈسن بھی موجود ہیں، پاک بھارت میچ میں رچی رچرڈسن کو بھی ریفری بنانے کا آپشن موجود ہوگا۔ 

ٹیم مینجمنٹ نے کھلاڑیوں کو یہی ہدایت دی ہے کہ آف دی فیلڈ معاملات سے دور رہتے ہوئے صرف اپنے کھیل پر توجہ رکھیں اور بھارت کو شکست دیں۔

دوسری جانب کپتان سلمان علی آغا کا کہنا ہے کہ ہم سپرفور میچ میں بھارت سمیت ہر ٹیم کے چیلنج کیلیے تیار ہیں۔ 

یو اے ای کو ہرانے کے بعد انھوں نے کہا کہ ہمیں اپنی مڈل آرڈر بیٹنگ بہتر بنانا ہوگی، یہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے اور ہمیں اس پر محنت کرنا پڑے گی، اس سے ہٹ کر دیکھیں تو ہم نے اپنی ذمہ داری اچھے انداز میں نبھائی۔ 

کپتان نے کہا کہ ہم ابھی تک بیٹنگ میں اپنا بہترین کھیل پیش نہیں کر پائے اور150 رنز تک ہی پہنچ پا رہے ہیں، اگر درمیانی اوورز میں بیٹنگ اچھی رہے تو کوئی بھی حریف ہو 170 رنز بھی بنا سکتے ہیں۔ 

سلمان علی آغا نے کہا کہ شاہین آفریدی کی بیٹنگ میں بہت بہتری آ گئی، بولنگ میں وہ ویسے ہی بہترین پرفارم کرتے ہیں، صائم اپنی بولنگ سے ہمیں کئی بار گیمز میں واپس لائے اور مجھے امید ہے وہ آخر تک ایسا ہی کریں گے۔

انھوں نے کہا کہ ہم گزشتہ چار ماہ سے جیسا کھیل رہے ہیں اگر ویسا ہی کھیلتے رہے تو کسی بھی ٹیم کیلیے سخت حریف ثابت ہو سکتے ہیں ۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

برطانوی اداکار نے جذباتی انداز میں فلسطین کیلئے نظم پڑھی، تقریب کے شرکا رو پڑے

برطانوی اداکار نے جذباتی انداز میں فلسطین کیلئے نظم پڑھی، تقریب کے شرکا رو پڑے

 Sep 18, 2025 08:04 PM |
متنازع شو پر عائشہ عمر کی وضاحت سامنے آگئی

متنازع شو پر عائشہ عمر کی وضاحت سامنے آگئی

Sep 18, 2025 04:07 PM |
یوزویندر سے طلاق کے بعد انڈسٹری کی ’سلمان خان‘ بننا چاہتی ہوں، دھناشری

یوزویندر سے طلاق کے بعد انڈسٹری کی ’سلمان خان‘ بننا چاہتی ہوں، دھناشری

 Sep 18, 2025 03:29 PM |

رائے

توجہ کا اندھا پن

توجہ کا اندھا پن

Sep 19, 2025 02:10 AM |
جامعات کی خود مختاری پر سیاسی کنٹرول

جامعات کی خود مختاری پر سیاسی کنٹرول

Sep 19, 2025 02:06 AM |
شہباز شریف ، جنرل اسمبلی کا اجلاس اور امریکی زیادتیاں

شہباز شریف ، جنرل اسمبلی کا اجلاس اور امریکی زیادتیاں

Sep 19, 2025 02:00 AM |

متعلقہ

Express News

ارشد ندیم کی ورلڈچیمپئن شپ میں ناکامی پر جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ

Express News

ایشیا کپ: سری لنکا نے افغانستان کو شکست دیکر ایونٹ سے باہر کر دیا

Express News

دبئی: پاکستان ٹیم کے منیجر کی زخمی سری لنکن امپائر کی اسپتال میں عیادت

Express News

ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ: ارشد ندیم میڈل کی دوڑ سے باہر ہوگئے

Express News

ساف انڈر17 فٹبال چیمپئن شپ: پاکستان اپنا دوسرا میچ جمعہ کو کھیلے گا

Express News

فیفا رینکنگ: اسپین پھر سے دنیائے فٹبال کا حکمران بن گیا، پاکستان کی بھی ترقی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو