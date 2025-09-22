وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور پاشا کے تعاون سے پاکستانی ڈیجیٹل معیشت کو مستحکم کیا جائےگا، رانا مشہود

وزیراعظم یوتھ پروگرام اور آئی ٹی انڈسٹری ایسوسی ایشن کے درمیان مفاہمت کی اہم یادداشت پر دستخط ہوگئے

September 22, 2025
پاکستان کے نوجوانوں اور کاروباری افراد کو بااختیار بنانے کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے وزیراعظم یوتھ پروگرام اور پاکستان آئی ٹی انڈسٹری ایسوسی ایشن (پاشا) نے مفاہمت کی ایک یادداشت پر وزیراعظم آفس میں دستخط کیے ہیں۔

چئیرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خاں نے کہا کہ اس شراکت داری کے مطابق پاکستان کے نوجوانوں کو ہنر کے نئے مواقع فراہم کیے جائیں گے، ٹیکنالوجی کے شعبے کی ضروریات کے مطابق نصاب تیار کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے سرٹیفیکیشن پروگرامز متعارف کرائے جائیں گے، نوجوان کاروباری افراد کے لیے مینٹورشب نیٹ ورک قائم کیا جائے گا۔

رانا مشہود احمد خاں نے کہا کہ انکیوبیشن پروگرامز شروع کیے جائیں گے تاکہ نئے کاروباری اداروں کو فروغ دیا جا سکے،خواتین کے زیر قیادت کاروباری اداروں کو خصوصی اہمیت دی جائے گی۔

ان کا کہنا تھا کہ دونوں تنظیمیں نوجوانوں کی کامیابی کے لیے مشترکہ پالیسی کی وکالت کرتے ہوئے مل کر روزگار کے مواقع کو بڑھائیں گی۔

انہوں نے کہا کہ وزیراعظم یوتھ پروگرام اور پاشا کے تعاون سے پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کو مستحکم کیا جائے گا، ٹیکنالوجی کے شعبے میں کاروباری مواقع کو فروغ دیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ اس شراکت داری سے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے روشن اور پائیدار مستقبل کی راہیں ہموار ہوں گی۔
