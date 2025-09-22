پاکستان کے خلاف میچ کے بعد گوتم گمبھیر نے بھارتی ٹیم کو میدان میں واپس کیوں بلایا؟

کامیابی کے باوجود بھارتی ٹیم نے ایک بار پھر اخلاقی گراوٹ اور تعصب کا عملی مظاہرہ کیا

ویب ڈیسک September 22, 2025
ایشیا کپ 2025 کے سپر فور مرحلے میں پاکستان کے خلاف کامیابی کے بعد بھارتی ٹیم نے ایک بار پھر اپنے اخلاقی گراوٹ اور دیوالیہ پن کا عملی مظاہرہ کیا۔

میچ ختم ہونے کے بعد بھارتی ٹیم ایک بار پھر اسپورٹس مین اسپرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پاکستانی کھلاڑیوں اور امپائرز سے ہاتھ ملائے بغیر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔

تاہم بھارتی ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر نے کھلاڑیوں کو ڈریسنگ روم سے باہر بلا کر پاکستانی کھلاڑیوں کے علاوہ صرف میچ آفیشلز سے ہاتھ ملانے کی ہدایت دی۔

یاد رہے کہ اس سے قبل گروپ مرحلے کے میچ میں بھی بھارت اور پاکستان کے کپتانوں نے ٹاس کے وقت اور کھلاڑیوں نے میچ کے اختتام پر ہاتھ نہیں ملایا تھا۔

اس کے ساتھ ہی بھارتی کھلاڑیوں نے میچ کے بعد امپائروں اور آفیشلز سے بھی مصافحہ کرنے سے گریز کیا تھا لیکن سپر فور کے مقابلے میں گوتم گمبھیر نے ٹیم کو صرف آفیشلز سے ہاتھ ملانے پر آمادہ کیا۔

https://x.com/KkrKaravan/status/1969840834133790923?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1969840834133790923%7Ctwgr%5E4926939cdd76883cb607e7489e14949f325cd666%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsports.ndtv.com%2Fasia-cup-2025%2Fgautam-gambhir-changes-handshake-protocol-asks-indian-fans-to-greet-umpires-9319764
