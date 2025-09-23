حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی ویڈیو جاری کردی

اسرائیلی نژاد جرمن یرغمالی کو 7 اکتوبر 2023 کو میوزیکل کنسرٹ سے واپسی پر یرغمال بنایا تھا

ویب ڈیسک September 23, 2025
facebook whatsup
حماس نے اسرائیلی نژاد جرمن یرغمالی کی ویڈیو جاری کردی

حماس کی ذیلی تنظیم عزالدین القسام بریگیڈز نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایک اسرائیلی نژاد جرمن یرغمالی ایلون اوہل کو زندہ دکھایا گیا۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق 24 سالہ ایلون اوہل کو 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملے کے دوران یرغمال بنایا تھا۔ جب ایلون ایک میوزیکل کنسرٹ سے واپس آرہے تھے۔

اسرائیلی میڈیا کے مطابق  سپرنووا میوزیکل فیسٹیول سے ایلون اوہل کو راستے میں دیگر تین نوجوانوں کے ساتھ حماس کے جنگجوؤں نے یرغمال بنالیا تھا اور غزہ لے گئے تھے۔

حماس نے رواں ماہ 5 ستمبر کو بھی ایلون اوہل کی ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں وہ ایک اور یرغمالی گائے گل بوا-ڈلال کے ساتھ نظر آئے تھے۔

حماس کی جانب سے ایلون اوہل کی یہ رواں ماہ جاری ہونے والی دوسری ویڈیو فوٹیج ہے تاہم اس بار بھی ان کے خاندان نے میڈیا سے ویڈیو اور تصاویر آن ایئر نہ کرنے کی درخواست کی۔

ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس ایلون اوہل اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔

ایلون اوہل نے اپنے خاندان سے بھی اپیل کی کہ وہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور حکومت کے خلاف احتجاج جاری رکھیں تاکہ یرغمالیوں کی رہائی ممکن بن سکے۔

فوٹیج میں ایک مسلح شخص بھی دکھائی دیتا ہے جو ایلون اوہل کے قریب بیٹھا ہے اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔

ویڈیو کے پس منظر میں نیتن یاہو کی تقریر بھی ایک اسکرین پر چل رہی ہے۔ اے ایف پی اس ویڈیو کی تاریخ یا اس کی صداقت فوری طور پر تصدیق نہیں کر سکا۔

یاد رہے کہ اکتوبر 2023 کے حملے کے دوران حماس نے 251 افراد کو یرغمال بنایا تھا جن میں سے اب تک 47 قیدی غزہ میں موجود ہیں جن میں سے 25 قیدی مرچکے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بلاک بسٹر فلم ’دریشم‘ کے تیسرے سیکوئل کی شوٹنگ کا آغاز ہوگیا

بلاک بسٹر فلم ’دریشم‘ کے تیسرے سیکوئل کی شوٹنگ کا آغاز ہوگیا

 Sep 22, 2025 10:55 PM |
غزہ میں قتل عام پر مودی بھی مجرم ہیں؛ بھارتی اداکار نے آئینہ دکھا دیا

غزہ میں قتل عام پر مودی بھی مجرم ہیں؛ بھارتی اداکار نے آئینہ دکھا دیا

 Sep 22, 2025 09:37 PM |
جوا ایپس کیس؛ ڈکی بھائی کی درخواست پر عدالت کا اہم فیصلہ

جوا ایپس کیس؛ ڈکی بھائی کی درخواست پر عدالت کا اہم فیصلہ

 Sep 22, 2025 08:06 PM |

رائے

خطے کی نئی کروٹ

خطے کی نئی کروٹ

Sep 22, 2025 01:47 AM |
ہلدر ناگ

ہلدر ناگ

Sep 22, 2025 01:41 AM |
قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

قدرتی آفات اور گلیشیئر کے پگھلنے کا عمل

Sep 22, 2025 01:35 AM |

متعلقہ

Express News

برازیل؛ کرپٹ سیاستدانوں کو ’این آر او‘ دینے پر ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے

Express News

حماس کا صدر ٹرمپ کو خط؛ غزہ جنگ بندی کے لیے بڑی پیشکش کردی

Express News

برطانیہ میں فلسطینی مشن کو سفارتخانے کا درجہ دیدیا گیا، پرچم بھی لہرا دیا

Express News

فلسطین کا دو ریاستی حل؛ تاریخی پس منظر

Express News

اقوام متحدہ اجلاس؛ متعدد ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرلیں گے؛ اسرائیل امریکا کا بائیکاٹ

Express News

روسی جارحیت پر پولینڈ اور بالٹک ممالک کا دفاع کریں گے، ٹرمپ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو