کراچی: مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق اورخاتون سمیت3افراد زخمی

زمان ٹاؤن تھانے کےعلاقے ڈھائی نمبر کے قریب حادثے میں جاں بحق شخص اور زخمی خاتون میاں بیوی ہیں

اسٹاف رپورٹر September 23, 2025
کراچی:

شہر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق اورخاتون سمیت3افراد زخمی ہوگئے۔

تفصیلات کے مطابق زمان ٹاؤن تھانے کےعلاقےکورنگی ڈھائی نمبرکوسٹ گارڈ چورنگی کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکرسے موٹرسائیکل سوارشخص جاں بحق جبکہ خاتون شدید زخمی ہوگئی جنہیں فوری طورپرچھیپاایمبولنس کےذریعےجناح اسپتال منتقل کیا گیا، حادثے میں جاں بحق شخص کی شناخت 45 سالہ سعید اللہ اور زخمی خاتون کی شناخت 40 سالہ رحیمہ کے نام سے کی گئی۔

 ایس ایچ او زمان ٹاؤن نفیس الرحمان کے مطابق حادثے میں جاں بحق شخص اور زخمی خاتون میاں بیوی ہیں اور کوسٹ گارڈ چورنگی کے رہائشی ہیں حادثہ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کی گاڑی کی  ٹکر کے باعث پیش آیا ، حادثے میں گاڑی اور ڈرائیور موقع پر سے فرار ہو گئے، پولیس نے قانونی کارروائی کے بعد متوفی کی لاش ورثا کے حوالے کردی ۔

اسٹیل ٹاؤن تھانے کے علاقے گلشن حدید فیزون الجنت شادی ہال کے قریب ٹریفک حادثے میں1 شخص جاں بحق ہوگیا جس کی لاش چھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کردی گئی، متوفی شخص کی شناخت 35 سال ہے اورمتوفی کے پاس سے ایسی کوئی چیزبرآمد نہیں ہوسکی جس کی مدد سے اس کی شناخت ممکن ہوسکے، پولیس نے متوفی کے ورثا کی تلاش شروع کردی۔

کورنگی سنگر چورنگی کے قریب تیزرفتارٹرک بریک فیل ہونے سے موٹرسائیکل سواروں کوروندھتا ہوا فٹ پاتھ پرچڑ گیا حادثے میں موٹرسائیکل سوار2 افراد زخمی ہوئے جبکہ ان کی موٹرسائیکل ٹرک کے نیچے پھنس گئی، حادثے میں زخمی ہونے والے  افراد کو فوری جناح اسپتال منتقل کردیا گیا۔

حادثے کے باعث سنگر چورنگی پر کچھ دیر کے لیے ٹریفک کی روانی متاثرہوئی جسے بعد میں ٹریفک پولیس کی جانب سے کلیئر کردیا گیا۔
