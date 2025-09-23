سپر اسٹار ماہرہ خان نے شوبز کی دنیا میں قدم کیسے رکھا؟

ماہرہ خان نے 2006 میں بطور وی جے شوبز کیرئیر کا آغاز کیا تھا

ویب ڈیسک September 23, 2025
facebook whatsup

معروف ڈائریکٹر اور پروڈیوسر وجاہت رؤف نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان شوبز کی سپر اسٹار ماہرہ خان کو شوبز کی دنیا میں متعارف کروایا تھا۔ 

پروڈیوسر وجاہت رؤف اپنی اہلیہ اور پروڈیوسر شازیہ وجاہت کے ساتھ ایک پوڈکاسٹ میں شریک ہوئے جہاں انہوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی۔ 

وجاہت رؤف نے بتایا کہ انہوں نے کئی برس قبل ایک ایونٹ میں ماہرہ خان کو ڈانس کرتے دیکھا اور ان کے انجوائے کرنے کے انداز نے انہیں بےحد متاثر کیا، جس کے بعد انہوں نے ٹھال لی کہ وہ ماہرہ کو ٹی وی پر لے کر آئیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ پھر انہوں نے ماہرہ سے رابطہ کیا اور انہیں ایک نجی ٹی وی پر بطور وی جے ہائر کیا۔

وجاہت نے مزید کہا کہ ماہرہ نے ان کے ساتھ اس چینل پر تین سے چار سال کام کیا۔ وجاہت اور ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہ معاوضے اور مصروفیات کی وجہ سے ماہرہ کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکے مگر مستقبل میں وہ ماہرہ اور فواد خان کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے۔

واضح رہے کہ ماہرہ خان نے 2006 میں بطور وی جے شوبز کیرئیر کا آغاز کیا تھا بعد ازاں مشہور ڈرامے 'ہمسفر' اور فلم 'بول' سے انہوں نے پاکستان سمیت بین الااقوامی سطح پر شہرت حاصل کی اور انہیں بالی ووڈ میں انہیں شاہ رخ خان کے ساتھ فلم 'رئیس' میں کام کرنے کا موقع بھی ملا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

سلمان خان فلم کی شوٹنگ کے دوران زخمی، اب حالت کیسی ہے؟

سلمان خان فلم کی شوٹنگ کے دوران زخمی، اب حالت کیسی ہے؟

 Sep 23, 2025 12:26 PM |
سپر اسٹار ماہرہ خان نے شوبز کی دنیا میں قدم کیسے رکھا؟

سپر اسٹار ماہرہ خان نے شوبز کی دنیا میں قدم کیسے رکھا؟

 Sep 23, 2025 11:54 AM |
آریان خان کی ویب سیریز پر تنازع، مقدمے کیلئے درخواست دائر

آریان خان کی ویب سیریز پر تنازع، مقدمے کیلئے درخواست دائر

 Sep 23, 2025 10:46 AM |

رائے

احسن اقبال کر سکتے ہیں

احسن اقبال کر سکتے ہیں

Sep 23, 2025 01:54 AM |
غزہ اور میڈ ان انڈیا

غزہ اور میڈ ان انڈیا

Sep 23, 2025 01:49 AM |
جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

جمہوریت کے ثمرات سے محروم عوام

Sep 23, 2025 01:51 AM |

متعلقہ

Express News

بلاک بسٹر فلم ’دریشم‘ کے تیسرے سیکوئل کی شوٹنگ کا آغاز ہوگیا

Express News

غزہ میں قتل عام پر مودی بھی مجرم ہیں؛ بھارتی اداکار نے آئینہ دکھا دیا

Express News

جوا ایپس کیس؛ ڈکی بھائی کی درخواست پر عدالت کا اہم فیصلہ

Express News

بھارت سے دوبارہ شکست کے بعد مریم نفیس کی محسن نقوی سے دلچسپ درخواست

Express News

کیا اجے دیوگن اداکاری میں توقیر ناصر سے متاثر ہیں؟

Express News

دعا ملک نے انڈسٹری میں ہراسانی کا انکشاف کردیا، مشہور شخصیت ملوث

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو