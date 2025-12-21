امریکا: چھاپے گئے آخری تین سینٹ آٹھ لاکھ ڈالر میں نیلام

امریکی حکومت کی جانب سے گزشتہ ماہ نومبر میں سِکّوں کی پیداوار بند کردی گئی ہے

ویب ڈیسک December 21, 2025
آخری تین سینٹس کی چھپائی سے قبل کورے سِکے (تصویر: اے پی)

گزشتہ ماہ نومبر میں امریکی حکومت کی جانب سے بند کی گئی سِکّوں کی پیداوار کے بعد چھاپے گئے آخری سِکّے لاکھوں ڈالر میں نیلام کر دیے گئے۔

امریکی مِنٹ (محکمہ خزانہ کا ایک بیورو) نے اسٹیکس باورز گیلریز میں جمعرات کو ہونے والے آکشن میں 232 تین سینٹ کے سیٹ 1 کروڑ 67 لاکھ 60 ہزار ڈالر میں فروخت کیے گئے۔

232 واں سیٹ (جس میں چھاپے گئے آخری تین سینٹ تھے) آٹھ لاکھ ڈالر کی خطیر رقم میں نیلام ہوئے۔ سکے خریدنے والے کو تین ڈائیز بھی دی گئیں جن سے یہ سِکّے چھاپے گئے تھے۔

اسٹیکس باورز کے ایک عہدے دار جان کریلژوک نے اس متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک ایسی نیلامی تھی جس میں اشیاء کی مارکیٹ ویلیو کا آپ کو تب تک علم نہیں ہوتا جب تک لوگ اس کی بولی نہ لگائیں۔

انہوں نے کہا کہ وہ 40 برس سے سِکّوں کی نیلامی میں جا رہے ہیں اور انہوں نے طرح کی چیز کبھی نہیں دیکھی۔
