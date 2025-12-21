انڈر 19 ایشیا کپ فائنل: پاکستان کی بھارت کے خلاف بیٹنگ جاری

بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا

ویب ڈیسک December 21, 2025
facebook whatsup
دبئی:

ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی بھارت کیخلاف بیٹنگ جاری ہے۔

دبئی میں کھیلے جارہے میچ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔

فائنل میچ سے قبل گرین شرٹس کے کپتان فرحان یوسف نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم مکمل طور پر تیار ہے، کھلاڑیوں کا مورال بلند ہے اور میدان میں بھرپور فائٹ کے ساتھ ٹائٹل اپنے نام کرنے کی کوشش کریں گے۔

واضح رہے کہ پاکستان کی انڈر 19 ٹیم دو مرتبہ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیت چکی ہے، تاہم اب تک انڈر 19 ایشیا کپ اپنے نام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ 2012 میں کھیلے گئے انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کو مشترکہ طور پر چیمپئن قرار دیا گیا تھا۔

پاکستانی ٹیم کو اس بار ایشیا کپ میں اپنی تاریخ کا پہلا ٹائٹل جیتنے کا سنہری موقع حاصل ہے جبکہ شائقین کی نظریں اس بڑے مقابلے پر مرکوز ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

نورا فتحی کی کار کا خوفناک حادثہ؛ نشے میں دھت شخص فرار؛ اداکارہ اسپتال میں داخل

 Dec 20, 2025 10:53 PM |
ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

ریمپ واک پر تنقید کے بعد جنت مرزا کا ردعمل سامنے آ گیا

 Dec 21, 2025 09:58 AM |
جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

جنت مرزا ریمپ واک کرکے مشکل میں پڑگئیں، سوشل میڈیا پر تنقید

 Dec 20, 2025 08:16 PM |

متعلقہ

Express News

ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کیلیے سری لنکن ٹیم میں بڑی تبدیلی

Express News

انڈر 19 ایشیا کپ فائنل، پاکستان اور بھارت کل مدمقابل آئیں گے

Express News

پیٹ کمنز عمران خان کے ہم پلہ آگئے، مچل جانسن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

Express News

ایشیز: آسٹریلیا کو ایڈیلیڈ ٹیسٹ اور سیریز میں فتح کیلیے صرف 4 وکٹیں درکار

Express News

بھارت کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ کیلیے اسکواڈ کا اعلان، اہم کھلاڑی باہر

Express News

ماؤنٹ مونگانوئی: کیوم ہوج کی سنچری کے باوجود نیوزی لینڈ فتح کیلیے فیورٹ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو