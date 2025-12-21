انڈر 19 ایشیا کپ فائنل: پاکستان کی بھارت کے خلاف بیٹنگ جاری

دبئی:
ایشین کرکٹ کونسل (اے سی سی) انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں پاکستان کی بھارت کیخلاف بیٹنگ جاری ہے۔
دبئی میں کھیلے جارہے میچ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا۔
فائنل میچ سے قبل گرین شرٹس کے کپتان فرحان یوسف نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم مکمل طور پر تیار ہے، کھلاڑیوں کا مورال بلند ہے اور میدان میں بھرپور فائٹ کے ساتھ ٹائٹل اپنے نام کرنے کی کوشش کریں گے۔
واضح رہے کہ پاکستان کی انڈر 19 ٹیم دو مرتبہ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیت چکی ہے، تاہم اب تک انڈر 19 ایشیا کپ اپنے نام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ 2012 میں کھیلے گئے انڈر 19 ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت کو مشترکہ طور پر چیمپئن قرار دیا گیا تھا۔
پاکستانی ٹیم کو اس بار ایشیا کپ میں اپنی تاریخ کا پہلا ٹائٹل جیتنے کا سنہری موقع حاصل ہے جبکہ شائقین کی نظریں اس بڑے مقابلے پر مرکوز ہیں۔