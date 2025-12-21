گالی گلوچ کرنا معاشرتی اعتبار سے ایک معیوب عمل سمجھا جاتا ہے لیکن تازہ ترین تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ گالیاں بکنا لوگوں کے لیے فوائد رکھتا ہے۔
جرنل امیریکن سائیکولوجسٹ میں شائع ہونے والی نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گالی گلوچ ایک ایسا ’کیلوری نیوٹرل‘ طریقہ ہو سکتا ہے جو لوگوں کی جسمانی سرگرمیوں کو بہتر انداز میں کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔یہ طریقہ لوگوں کو اپنی ذہنی رکاوٹوں کو عبور کرنے اور زیادہ محنت کرنے میں مدد دیتا ہے۔
تحقیق کے مصنف ڈاکٹر رچرڈ اسٹیفنز کا کہنا تھا کہ کئی صورتحال میں لوگ شعوری یا لاشعوری طور پر پوری جان لگانے سے خود کو روک کر رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ گالی گلوچ آپ کو ایک آسان دستیاب طریقہ ہے جس سے آپ توجہ مرکوز رکھنے، پُر اعتماد رہنے اور دماغ کے کم بھٹکنے مدد لے سکتے ہیں۔
ٹیم کی جانب سے کی گئی گزشتہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب لوگوں نے جسمانی چیلنجز کے دوران گالی گلوچ کی تھی ان کی بہتر کارکردگی سامنے آئی تھی۔ان چیلنجز میں دیر تک برف کے پانی میں ہاتھ رکھنا اور چیئر پُش اپ ورزش میں اپنے جسم کا وزن برداشت کرنا شامل تھے۔