چلینجز کا مقابلہ کرنے میں گالیاں بکنا مفید قرار؛ نئی تحقیق میں انکشاف

دلچسپ تحقیق جرنل امیریکن سائیکولوجسٹ میں شائع ہوئی

ویب ڈیسک December 21, 2025
گالی گلوچ کرنا معاشرتی اعتبار سے ایک معیوب عمل سمجھا جاتا ہے لیکن تازہ ترین تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ گالیاں بکنا لوگوں کے لیے فوائد رکھتا ہے۔

جرنل امیریکن سائیکولوجسٹ میں شائع ہونے والی نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ گالی گلوچ ایک ایسا ’کیلوری نیوٹرل‘ طریقہ ہو سکتا ہے جو لوگوں کی جسمانی سرگرمیوں کو بہتر انداز میں کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔یہ طریقہ لوگوں کو اپنی ذہنی رکاوٹوں کو عبور کرنے اور زیادہ محنت کرنے میں مدد دیتا ہے۔

تحقیق کے مصنف ڈاکٹر رچرڈ اسٹیفنز کا کہنا تھا کہ کئی صورتحال میں لوگ شعوری یا لاشعوری طور پر پوری جان لگانے سے خود کو روک کر رکھتے ہیں۔

Express News

چکنائی سے بھرپور پنیر کس خطرناک بیماری سے بچا سکتا ہے؟

Express News

’جین زی‘ میں نِکوٹین پاؤچ کے استعمال کا بڑھتا رجحان

انہوں نے کہا کہ گالی گلوچ آپ کو ایک آسان دستیاب طریقہ ہے جس سے آپ توجہ مرکوز رکھنے، پُر اعتماد رہنے اور دماغ کے کم بھٹکنے مدد لے سکتے ہیں۔

ٹیم کی جانب سے کی گئی گزشتہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جب لوگوں نے جسمانی چیلنجز کے دوران گالی گلوچ کی تھی ان کی بہتر کارکردگی سامنے آئی تھی۔ان چیلنجز میں دیر تک برف کے پانی میں ہاتھ رکھنا اور چیئر پُش اپ ورزش میں اپنے جسم کا وزن برداشت کرنا شامل تھے۔
