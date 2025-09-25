ایشیا کپ: بنگلہ دیشی کپتان نے ٹاس کے وقت بھارتی کپتان سے مصافحہ نہ کیا، ویڈیو وائرل

ذاکر علی نے نہ سوریا کمار یادیو سے مصافحہ کیا نہ ہی ان کی جانب دیکھا

اسپورٹس ڈیسک September 25, 2025
facebook whatsup

ایشیا کپ میں سپر فور مرحلے کے میچ میں بنگلہ دیشی کپتان نے ٹاس کے وقت بھارتی کپتان سے مصافحہ نہ کیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ ٹاس جیتنے کے بعد بنگلہ دیشی کپتان ذاکر علی نے بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو کو مکمل نظرانداز کردیا۔

ذاکر علی نے نہ سوریا کمار یادیو سے مصافحہ کیا نہ ہی ان کی جانب دیکھا۔

یاد رہے کہ پاکستان اور مسلم مخالف خیالات رکھنے والے بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو نے پاکستان کے خلاف میچ میں کپتان سلمان علی آغا سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔

بھارتی ٹیم میچ کے بعد پاکستانی ٹیم سے ہاتھ ملانے کے میدان میں بھی نہیں آئی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف امریکی گلوکارہ ریحانہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش

معروف امریکی گلوکارہ ریحانہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش

 Sep 25, 2025 01:22 PM |
حسن رحیم کا اپنی شادی کی وائرل ویڈیوز پر ردعمل سامنے آگیا

حسن رحیم کا اپنی شادی کی وائرل ویڈیوز پر ردعمل سامنے آگیا

 Sep 25, 2025 12:52 PM |
95 فیصد مرد دوسری شادی کے خواہشمند ہیں، صائمہ قریشی

95 فیصد مرد دوسری شادی کے خواہشمند ہیں، صائمہ قریشی

 Sep 25, 2025 11:48 AM |

رائے

1984

1984

 Sep 25, 2025 01:58 AM |
پاک سعودیہ تاریخ ساز دفاعی معاہدہ !

پاک سعودیہ تاریخ ساز دفاعی معاہدہ !

 Sep 25, 2025 01:53 AM |
اخبار بینی کا دن

اخبار بینی کا دن

Sep 25, 2025 01:48 AM |

متعلقہ

Express News

سندھ پولیس گیمز کا انعقاد 14برس بعد نومبر میں ہوگا

Express News

ایشیا کپ سپر فور: بھارت نے بنگلادیش کو شکست دیکر فائنل میں جگہ بنالی

Express News

فائنل میں بھارت ہو یا کوئی اور ٹیم، یقینی طور پر ہم ہی جیتیں گے، شاہین آفریدی

Express News

کپتان اور ٹیم مینجمنٹ کی دونیتھ ویلالاگے سے ان کے والد کے انتقال پر اظہار تعزیت

Express News

پڑوسیوں سے اچھے تعلقات کا حامی ہوں، ہاتھ نہ ملا کر نفرت وہاں سے شروع ہوئی، شاہد آفریدی

Express News

جنوبی افریقہ کیخلاف ٹیسٹ سیریز کیلیے قومی اسکواڈ پر مشاورت مکمل، اعلان جلد متوقع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو