بحرین کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے بڑا ریلیف پیکج

حکام نے بتایا کہ امداد کی تقسیم کا عمل متاثرہ علاقوں میں جلد شروع کر دیا جائے گا

ویب ڈیسک September 25, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

بحرین کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے بڑاریلیف پیکج دیا گیا ہے اورامدادی سامان پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کےمطابق بحرین نے ہنگامی بنیاد پر پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کردیا اور بحرین کا بوئنگ 707 ایف طیارہ امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا ہے۔

بحرین کی جانب سے بھیجے گئے امدادی سامان میں 392 خصوصی خیمے، 13 الیکٹرک جنریٹرز، 65 پانی صاف کرنے والے پمپ، 1660 کمبل اور 3180 پلاسٹک میٹس شامل ہیں۔

بحرین کی جانب سے 416 فوڈ پیکجز بھی متاثرین میں تقسیم کے لیے بھیجے گئے ہیں۔

حکام کے مطابق امداد کی تقسیم کا عمل متاثرہ علاقوں میں جلد شروع کر دیا جائے گا اور یہ ریلیف پیکج بحرین اور پاکستان کی لازوال دوستی اور باہمی یکجہتی کی روشن مثال ہے۔
