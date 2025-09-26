پنجاب میں اسموگ کے تدارک کیلئے جدید واٹر اسپرنکلنگ مشینوں کے استعمال کی تیاری

لاہور کے مختلف مقامات پر  15 مشینیں موجود ہوں گی جو دھوئیں اور گرد و غبار کم کرنے میں مدد دیں گی

آصف محمود September 26, 2025
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس نیوز
لاہور:

انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی (ای پی اے) پنجاب نے اسموگ کے تدارک کے لیے لاہور میں جدید واٹر اسپرنکلنگ مشینوں کے استعمال کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔

ای پی اے کے اس منصوبے کے تحت شہر کے مختلف مقامات پر  15 خصوصی مشینیں موجود ہوں گی جو فضائی آلودگی خصوصاً تعمیراتی سرگرمیوں اور صنعتی کلسٹرز کے اطراف پیدا ہونے والے دھوئیں اور گرد و غبار کم کرنے میں مدد دیں گی۔

ای پی اے کے ترجمان ساجد بشیر کے مطابق ہر مشین کی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 12 ہزار لیٹر ہے اور یہ ایک گھنٹے میں اسپرنکلنگ کا سائیکل مکمل کرتی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ان مشینوں کو لاہور کے 15 ڈیزائن شدہ مقامات پر کھڑا کیا جائے گا اور جیسے ہی ٹیکنیکل کمیٹی کی جانب سے کسی علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھنے کی اطلاع ملے گی وہاں فوری طور پر پانی کا اسپرے شروع کر دیا جائے گا۔

ان کا کہنا تھا کہ مشینوں کا تجرباتی بنیاد پر آپریشن کیا گیا ہے، شہر کی مختلف اہم شاہراہوں جن میں مین بلیوارڈ گلبرگ، فیروز پور روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ اور سی بی ڈی کے علاقے شامل ہیں، وہاں بھی ان کی آزمائشی کارروائیاں کی گئیں۔

انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر موبائل ایئر کوالٹی اسٹیشن کے ذریعے قبل اور بعد کے اعداد و شمار کا تقابلی تجزیہ بھی تیار کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ 10 سے 15 دن کے اندر اسپرنکلنگ مشینوں کے عملی نتائج سامنے آ سکیں۔

ساجد بشیر کا کہنا تھا کہ ان مشینوں کو خاص طور پر انڈسٹریل کلسٹرز، کنسٹرکشن سائٹس اور دیگر زیادہ متاثرہ مقامات پر استعمال کیا جائے گا تاکہ اسموگ کے موسم میں شہریوں کو بہتر فضائی معیار فراہم کیا جا سکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

30 ہزار کروڑ وراثت کی جنگ: سنجے کپور کی بیوہ نے عدالت میں شرط رکھ دی

30 ہزار کروڑ وراثت کی جنگ: سنجے کپور کی بیوہ نے عدالت میں شرط رکھ دی

 Sep 26, 2025 04:08 PM |
سلمان خان کے شو بگ باس 19 کو قانونی دھچکا: دو کروڑ روپے کے ہرجانے کا نوٹس

سلمان خان کے شو بگ باس 19 کو قانونی دھچکا: دو کروڑ روپے کے ہرجانے کا نوٹس

 Sep 26, 2025 03:01 PM |
ایک اور پاکستانی اداکارہ کی طلاق ہوگئی، حیران کن وجہ بھی بتادی

ایک اور پاکستانی اداکارہ کی طلاق ہوگئی، حیران کن وجہ بھی بتادی

 Sep 26, 2025 02:49 PM |

رائے

کراچی۔۔۔ ایک بدقسمت شہر

کراچی۔۔۔ ایک بدقسمت شہر

Sep 26, 2025 01:33 AM |
بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟

بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟

Sep 26, 2025 01:29 AM |
27ستمبر:پی ٹی آئی کا پھر حکومت مخالف جلسہ؟

27ستمبر:پی ٹی آئی کا پھر حکومت مخالف جلسہ؟

Sep 26, 2025 01:24 AM |

متعلقہ

Express News

لگژری لائف اسٹائل اور گوشواروں میں فرق والے ٹیکس پیئرز کی فہرستیں تیار ہوگئیں، فیصل واوڈا

Express News

زرمبادلہ کے ذخائر میں گزشتہ ہفتے کے دوران بڑا اضافہ

Express News

حکومت سندھ کی جانب سے خواتین میں مفت الیکٹرک اسکوٹیز تقسیم

Express News

ٹیکس گوشواروں میں جائیداد کی مالیت کم ظاہر کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ

Express News

پاکستان اور چین اپنی تاریخی شراکت داری کے اگلے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، احسن اقبال

Express News

بحرین کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے بڑا ریلیف پیکج

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو