پنجاب میں اسموگ کے تدارک کیلئے جدید واٹر اسپرنکلنگ مشینوں کے استعمال کی تیاری

لاہور:
انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی (ای پی اے) پنجاب نے اسموگ کے تدارک کے لیے لاہور میں جدید واٹر اسپرنکلنگ مشینوں کے استعمال کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔
ای پی اے کے اس منصوبے کے تحت شہر کے مختلف مقامات پر 15 خصوصی مشینیں موجود ہوں گی جو فضائی آلودگی خصوصاً تعمیراتی سرگرمیوں اور صنعتی کلسٹرز کے اطراف پیدا ہونے والے دھوئیں اور گرد و غبار کم کرنے میں مدد دیں گی۔
ای پی اے کے ترجمان ساجد بشیر کے مطابق ہر مشین کی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 12 ہزار لیٹر ہے اور یہ ایک گھنٹے میں اسپرنکلنگ کا سائیکل مکمل کرتی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ان مشینوں کو لاہور کے 15 ڈیزائن شدہ مقامات پر کھڑا کیا جائے گا اور جیسے ہی ٹیکنیکل کمیٹی کی جانب سے کسی علاقے میں ایئر کوالٹی انڈیکس بڑھنے کی اطلاع ملے گی وہاں فوری طور پر پانی کا اسپرے شروع کر دیا جائے گا۔
ان کا کہنا تھا کہ مشینوں کا تجرباتی بنیاد پر آپریشن کیا گیا ہے، شہر کی مختلف اہم شاہراہوں جن میں مین بلیوارڈ گلبرگ، فیروز پور روڈ، کینال روڈ، جیل روڈ اور سی بی ڈی کے علاقے شامل ہیں، وہاں بھی ان کی آزمائشی کارروائیاں کی گئیں۔
انہوں نے بتایا کہ اس موقع پر موبائل ایئر کوالٹی اسٹیشن کے ذریعے قبل اور بعد کے اعداد و شمار کا تقابلی تجزیہ بھی تیار کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ 10 سے 15 دن کے اندر اسپرنکلنگ مشینوں کے عملی نتائج سامنے آ سکیں۔
ساجد بشیر کا کہنا تھا کہ ان مشینوں کو خاص طور پر انڈسٹریل کلسٹرز، کنسٹرکشن سائٹس اور دیگر زیادہ متاثرہ مقامات پر استعمال کیا جائے گا تاکہ اسموگ کے موسم میں شہریوں کو بہتر فضائی معیار فراہم کیا جا سکے۔