وزیراعظم، فیلڈ مارشل سےملاقات کےنتیجے میں ٹرمپ نے کہا اسرائیل کوغزہ ہڑپ نہیں کرنےدوں گا، طاہر اشرفی

ویب ڈیسک September 28, 2025
چیئرمین پاکستان علما کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سپہ سالار سید عاصم منیر کی امریکی صدر سے ملاقات کے نتیجے میں پہلی کامیابی یہ ملی کہ امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل کو غزہ ہڑپ نہیں کرنے دوں گا۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے ماڈل ٹاؤن کی جامع مسجد مبارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔

حافظ طاہر اشرفی نے کہا کہ آج محراب و منبر سے عوام میں ربط پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے، معاشرہ میں سب سے زیادہ نقصان زبان و ہاتھ سے ہو رہا ہے، یوٹیوبر سے بات کریں تو آزادی اظہار رائے پر قدغن کی بات سامنے آ جاتی ہے۔

انہوں نے کہا کہ ہمیں نئی نسل کو ایسے فتنوں سے دورکرنا ہے جو انہیں اسلام سے دور کررہے ہیں،ہمیں ایک دوسرے کی مساجد میں نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ باہمی اختلافات کو ختم کیا جا سکے،مساجد اتحاد کا مرکز تب بنیں گی جب آپس میں مکالمہ ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ کسی کو گستاخ قرار دے دینا چھوٹی بات نہیں آپ کے اپنے ایمان کا بھی مسئلہ ہے،کسی کو توہین مذہب پر اختیار نہیں کہ خود ہی جج بن جائے، ملک میں آج شدت پسندانہ رویوں کے خاتمہ کی اشد ضرورت ہے۔

انہوں نے کہا کہ فلسطین اور غزہ کے معاملے پر پوری امت مسلمہ ایک پیج پر ہے، اقوام متحدہ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے جس طرح خطاب کیا اس سے دلوں کو تسکین ملی۔

طاہر اشرفی نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سپہ سالار سید عاصم منیر کی امریکی صدر سے ملاقات کے نتیجے میں پہلی کامیابی یہ ملی کہ امریکی صدر نے کہا کہ اسرائیل کو غزہ ہڑپ نہیں کرنے دوں گا۔

انہوں نے کہا کہ برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت ایک سو اٹھاون ممالک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیا جس میں محمد بن سلمان نے نمایاں کردار ادا کیا۔

انہوں نے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ ہونے پر پوری امت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، ایران بھی اس معاہدہ میں شامل ہونا چاہتا ہے،ستاون اسلامی ممالک میں سے پاکستان کو محافظ الحرمین بننے کا اعزاز ملا ہے۔

انہوں نے کہا کہ مئی سے اب تک اللہ تعالی نے پاکستان کو فاتح بنایا، پہلے معرکہ حق اور پھر جنود الحرمین بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ پہلی بار مسئلہ کشمیر پر ثالث بننے کو تیار ہے۔

ایک سوال کے جواب میں طاہر اشرفی نے کہا کہ حکومت نے قومی پیغام امن کمیٹی بنائی ہے جس پر چودہ ہزار علما کے دستخط موجود ہیں ،جہاد اسلام کا بنیادی رکن ہے اس کے ضابطوں پر شریعت کے مطابق عمل درآمد ہونا چاہیے، کیا بے گناہوں کا قتل جہاد ہے، مساجد، امام بارگاہوں اوربازاروں میں بم دھماکے کرنا کیا یہ جہاد ہے۔

ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہئے، سب سے پہلے خود کش حملوں کے خلاف فتوے پاکستان علما کونسل نے دیئے۔
