مشہور زمانہ کولڈ پلے کنسرٹ اسکینڈل کا ایک اور حیرت انگیز رخ سامنے آگیا

کمپنی سی ای او کنسرٹ کے دوران بڑی اسکرین پر ایچ آر کی سربراہ کے ساتھ معاشقہ لڑاتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے

ویب ڈیسک September 29, 2025
فوٹو: فائل

کولڈ پلے بینڈ کے کنسرٹ میں پیش آنے والے اسکینڈل نے ایک نیا رخ اختیار کرلیا ہے، جس میں سابق ایچ آر ایگزیکٹو کرسٹن کیبوٹ کے شوہر اینڈریو کیبوٹ کی بھی اسی کنسرٹ میں کسی دوسری خاتون کے ساتھ موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔

یاد رہے کہ اس کنسرٹ کے دوران کرسٹن کیبوٹ اور کمپنی کے سی ای او اینڈی بائرن کو اسٹیج کی بڑی اسکرین پر ایک ساتھ بیٹھے دیکھا گیا تھا، جس کے بعد ان کے اچانک اسکرین سے ہٹنے پر قیاس آرائیاں بڑھی تھیں اور ان پر ناجائز تعلقات کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔

یہ خبر بھی پڑھیے: امریکی کمپنی کا سی ای او اپنی ملازمہ کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا؛ ویڈیو وائرل

تاہم دی ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق اس صورتحال کی حقیقت کچھ اور ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کرسٹن اور ان کے شوہر اینڈریو اس واقعے سے پہلے ہی کئی ہفتوں سے علیحدہ رہ رہے تھے۔ مزید یہ کہ اینڈریو خود بھی اسی کنسرٹ میں اپنی موجودہ گرل فرینڈ کے ساتھ ایک دوسرے باکس میں موجود تھے۔

ذرائع کے مطابق کرسٹن کیبوٹ نہ تو چھپ رہی تھیں اور نہ ہی کسی کو دھوکا دے رہی تھیں، کیونکہ وہ اور ان کے شوہر پہلے ہی الگ ہو چکے تھے۔ اس تنازع کے بعد کرسٹن کیبوٹ اور اینڈی بائرن دونوں نے اپنی کمپنی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔

کرسٹن کیبوٹ نے گزشتہ اگست میں باضابطہ طور پر طلاق کے لیے درخواست دے دی تھی، جبکہ اینڈریو کیبوٹ کے ترجمان نے بھی تصدیق کی ہے کہ دونوں کی علیحدگی کنسرٹ والے واقعے سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ یہ نئی معلومات اس اسکینڈل کے حوالے سے لگائے جانے والے تمام الزامات کو یکسر تبدیل کرتی ہیں۔
