عدالت نے ضبط شدہ ایک کروڑ روپے پولیس سے واپس دلانے کی شہری کی درخواست مسترد کر دی 

تھانہ کینٹ پولیس نے دوران تلاشی ایک کروڑ روپے2 نوجوانوں سے برآمد کیے اور مشکوک قرار دے کر ضبط کرلیے

ویب ڈیسک September 29, 2025
راولپنڈی کی عدالت نے ضبط شدہ ایک کروڑ روپے پولیس سے واپس کرانے کی شہری کی درخواست مسترد کر دی۔

تھانہ کینٹ پولیس نے ایک کروڑ روپے 24 ستمبر کو 2 نوجوانوں سے برآمد کیے، پولیس نے دوران تلاشی ایک کروڑ روپے برآمد کر کے مشکوک قرار دیتے ہوئے ضبط کیے، عبد الباسط اور عباس آفریدی موٹر سائیکل پر رقم لے کر جارہے تھے۔

درخواست گزار نے کہا کہ یہ رقم ہماری ہے، قانون کے مطابق ہمیں واپس کی جائے۔

عدالت نے کہا کہ ایک کروڑ روپے بھاری رقم ہے، اس کی منی ٹریل دینا لازم ہے، منی ٹریل دیں،  رقم واپسی کا حکم دے دیتے ہیں، سول جج صوفیہ ملک نے ایک کروڑ واپسی کی درخواست خارج کی۔
