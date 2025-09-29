یکطرفہ محبت اور ناکام شادی؛ اداکارہ فرح نے لڑکیوں کو اہم مشورہ دیدیا

فرح سعدیہ کی شادی ڈائریکٹر اقبال حسین سے ہوئی تھی جنھوں نے بعد میں بشری انصاری سے دوسری شادی کی ہے

ویب ڈیسک September 29, 2025
فرح سے طلاق کے بعد ڈائریکٹر اقبال حسین نے خود سے عمر میں زیادہ بشریٰ انصاری سے شادی کی

اداکارہ اور معروف اینکر فرح سعدیہ ڈائریکٹر اقبال حسین سے محبت اور پھر ناکام شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہوگئیں، نوجوان لڑکیوں کو مشورہ بھی دے ڈالا۔

اپنے شائستہ و باوقار اندازِ میزبانی سے شہرت حاصل کرنے والی باکمال اداکارہ فرح سعدیہ نے ایک حالیہ انٹرویو میں اپنی نجی زندگی پر کھل کر گفتگو کی۔

فرح کی پہلی محبت اداکار اور ڈائریکٹر اقبال حسین تھے اور ان سے اداکارہ نے شادی بھی کی۔ جوڑے کے دو بچے بھی ہی لیکن یہ شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔

نجی ٹی وی پر حالیہ انٹرویو میں اداکارہ فرح نے معروف شاعر امجد اسلام امجد کی نظم "میرے چارہ گر" پڑھی اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ 

فرح سعدیہ نے نوجوان لڑکیوں کو مشورہ دیا کہ شادی کے فیصلے میں والدین کی رائے کو نظر انداز نہ کریں۔

ان کا کہنا تھا کہ اگر والدین کسی رشتے سے خوش نہیں ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے۔

اداکارہ فرح نے مزید کہا محبت کی شادی بری نہیں لیکن لڑکے کو ضرور پرکھیں تاکہ یقین ہو کہ وہ سچا ہے یا نہیں۔

فرح سعدیہ نے یکطرفہ محبت کو "بے وقوفی" قرار دیتے ہوئے کہا کہ محبت کا اصل مطلب عزت ہے اور اگر عزت کا جواب عزت سے نہ ملے تو یہ جذبات کی توہین ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ انسان زندگی میں ایک سے زیادہ بار محبت کرسکتا ہے لیکن آج کے دور میں سچی محبت ایک بار ملنا بھی مشکل ہوگیا ہے۔

 

 
