کراچی میں شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خود کو بھی گولی مار لی

ہزارہ کالونی میں گھر سے میاں بیوی کی خون میں لت پت لاشیں برآمد ہوئیں، ضابطے کی کارروائی کیلیے اسپتال منتقل

منور خان September 29, 2025
facebook whatsup

کراچی میں قاقع کالا پل ہزارہ کالونی میں شوہر نے بیوی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کرلی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کالا پل میں واقع ہزارہ کالونی کی بانس والی گلی میں گھر کے اندر سے میاں اور بیوی کی گولیاں لگی ہوئی خون میں لت پت لاشیں ملیں ، واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈیفنس پولیس اور ریسکیو کے رضا کار موقع پر پہنچ گئے اور شواہد حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر کرائم سین یونٹ کو طلب کرلیا۔

ایس ایچ او ڈیفنس غلام نبی آفریدی نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات سے ایسا لگتا ہے کہ میاں اور بیوی میں جھگڑے کے دوران میاں نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کیا اور بعدازاں خود کو بھی گولی مار کر خودکشی کرلی۔

انھوں نے بتایا کہ جائے وقوعہ سے پولیس کو نائن ایم ایم پستول اور گولیوں کے 3 خول ملے ہیں جنھیں پولیس نے قبضے میں لے لیے ہیں۔

 انھوں نے بتایا کہ میاں کی شناخت راجہ سعید اور بیوی کو ثنا کے نام سے شناخت کیا گیا اور ان کی عمریں 28 سے 32 سال کے درمیان تھیں۔ دونوں کی شادی 5 سال قبل ہوئی تھی اور ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی جبکہ میاں ڈرائیونگ کرتا تھا۔

پولیس نے شواہد حاصل کرنے کے لیے کرائم سین یونٹ کو طلب کیا ہے جس نے وقوعہ سے دستیاب شواہد کو حاصل کر کے محفوظ کیا ہے۔

بعدازاں پولیس نے میاں اور بیوی کی لاشوں کی ضابطے کی کارروائی کے لیے جناح اسپتال منتقل کر دیا ۔

دوسری جانب بیوی کو قتل کر کے خودکشی کرنے والے راجہ سعید کے حوالے سے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ڈیفنس طوبیٰ مسجد کے قریب جم چلاتا تھا جس نے پسند کی شادی کی تھی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

یکطرفہ محبت اور ناکام شادی؛ اداکارہ فرح نے لڑکیوں کو اہم مشورہ دیدیا

یکطرفہ محبت اور ناکام شادی؛ اداکارہ فرح نے لڑکیوں کو اہم مشورہ دیدیا

 Sep 29, 2025 09:00 PM |
ٹک ٹاکر فاطمہ خان کے سنگین الزامات پر رجب بٹ کا مؤقف سامنے آگیا

ٹک ٹاکر فاطمہ خان کے سنگین الزامات پر رجب بٹ کا مؤقف سامنے آگیا

 Sep 29, 2025 04:12 PM |
علی ظفر سیلاب زدگان کی مدد کیلئے میدان میں اُتر آئے

علی ظفر سیلاب زدگان کی مدد کیلئے میدان میں اُتر آئے

 Sep 29, 2025 03:42 PM |

رائے

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

شہری کشتیوں پر اعتمادکیجیے!

Sep 29, 2025 02:17 AM |
ذہنی بیماریاں

ذہنی بیماریاں

Sep 29, 2025 02:12 AM |
شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

شہباز شریف کی مسکراہٹیں، پشاوری جلسہ اور عظیم لوگ

 Sep 29, 2025 02:10 AM |

متعلقہ

Express News

امریکی قونصل خانے کی شکایت پر خاتون سمیت دو انسانی اسمگلرز گرفتار

Express News

کراچی: ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی شہری جاں بحق

Express News

کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور شہری قتل، رواں سال کی مجموعی تعداد 64 پوگئی

Express News

کراچی، پیر آباد میں کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق

Express News

کراچی: پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد دو سگے بھائی ڈاکوؤں کو گرفتار کرلیا

Express News

جنسی زیادتی اسکینڈل: متاثرہ بچوں کا ملزم شبیر تنولی کو سزائے موت دینے کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو