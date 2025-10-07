سیلاب الرٹ اور موسم کی پیش گوئی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کیلئے نیا منصوبہ شروع

منصوبہ عالمی بینک کے تعاون سےچلنے والے’’انٹیگریٹڈ فلڈ ریزیلینس ایڈاپٹیشن پروجیکٹ‘‘ کے تحت شروع کیا گیا

ویب ڈیسک October 07, 2025
facebook whatsup

پاکستان محکمہ موسمیات (پی ایم ڈی) نے ملک میں سیلاب الرٹ اور موسم کی پیش گوئی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ایک نیا منصوبہ شروع کر دیا ہے۔

عالمی بینک کے تعاون سے چلنے والے ’’انٹیگریٹڈ فلڈ ریزیلینس ایڈاپٹیشن پروجیکٹ‘‘ (آئی ایف آر اے پی) کے تحت شروع کیے گئے اس منصوبے کا باضابطہ نام ’’ماڈرنائزیشن آف ہائیڈرو میٹ سروسز آف پاکستان‘‘ (ایم ایچ ایس پی) ہے جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانا اور پی ایم ڈی کو درست، بروقت اور قابل بھروسا موسمی و ہائیڈرو میٹولوجیکل معلومات فراہم کرنے کے قابل بنانا ہے۔

ویلتھ پاکستان کو دستیاب دستاویزات کے مطابق منصوبے میں 110 خودکار موسمیاتی اسٹیشنز (اے ڈبلیو ایس)، چار مستقل موسم نگرانی ریڈارز اور ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ سسٹم کی تنصیب شامل ہے۔

اس کے علاوہ سسٹم انٹیگریٹر اور ریڈار کنسلٹنسی فرمز کی خدمات حاصل کرنے، انسٹیٹیوٹ آف میٹیورولوجی اینڈ جیو فزکس (آئی ایم جی) اور کراچی میٹیورولوجیکل ورکشاپ کی اپ گریڈیشن، جدید مشاہدہ گاہوں کا قیام، علاقائی کلائمیٹ ڈیٹا پروسیسنگ سینٹرز کا قیام اور نیشنل فریم ورک فار کلائمیٹ سروسز (این ایف سی ایس) اور نیشنل ہائیڈرو میٹ پالیسی کی تیاری بھی منصوبے کا حصہ ہے۔

منصوبے کی قیادت وزارت منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے ذریعے ملک میں سیلاب کی پیش گوئی اور قبل از وقت وارننگ سسٹم بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا جائے گا۔

دستاویزات کے مطابق منصوبے کے لیے مالی سال 26-2025 کے پبلک سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام (پی ایس ڈی پی) کے تحت 2,998.6 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔

موجودہ سہ ماہی کے لیے مالی ضرورت 206 ملین روپے ہے جبکہ رواں مالی سال میں اب تک 32.78 ملین روپے خرچ ہوچکے ہیں جس سے منصوبے کے آغاز سے اب تک کل اخراجات 312.78 ملین روپے تک پہنچ گئے ہیں۔ستمبر 2025ء تک قابل ذکر تکنیکی پیش رفت ریکارڈ کی گئی ہے۔

اے ڈبلیو ایس کی خریداری کا عمل مکمل ہوچکا ہے اور جلد معاہدے پر دستخط متوقع ہیں۔ سسٹم انٹیگریٹر کنسلٹنسی کی مالی تجاویز کا جائزہ لے لیا گیا ہے جبکہ ریڈار کنسلٹنسی کی تکنیکی جانچ جاری ہے۔

موسم نگرانی ریڈارز کی خریداری آخری مراحل میں ہے اور عالمی بینک سے تکنیکی وضاحتوں کی حتمی منظوری کا انتظار ہے۔ سول ورکس کنسلٹنسی فرم مارچ 2025ء سے کام کر رہی ہے جبکہ آئی ایم جی اور میٹیورولوجیکل ورکشاپ کی اپ گریڈیشن کے لیے بولیوں کی تکنیکی جانچ جاری ہے۔

پی ایم ڈی نے منصوبے کے لیے 42 ملین امریکی ڈالر اضافی فنڈنگ کی درخواست کی ہے جس میں 18.21 ملین ڈالر ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں، 13.79 ملین ڈالر مارکیٹ قیمتوں میں اضافے کے باعث اور 10 ملین ڈالر مالی خلا کو پر کرنے کے لیے شامل ہیں۔

وزارت منصوبہ بندی کے ایک سینئر عہدیدار نے ویلتھ پاکستان کو بتایا کہ منصوبے کی تکمیل کے بعد پاکستان کی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت اور موسمیاتی لچک میں نمایاں بہتری آئے گی۔

یہ جدید نظام ملک بھر میں زراعت، آبی وسائل کے انتظام اور قدرتی آفات سے بچائو کے لیے بروقت اور درست موسمی معلومات فراہم کرے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی کا علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

سپرہائی وے دنبہ گوٹھ سے خاتون کی لاش برآمد، ملزمان نے سر پر فائرنگ کرکے قتل کیا

Express News

شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت میں تشویش ناک اضافے کا خدشہ ظاہر کردیا

Express News

لاہور چڑیا گھر نایاب قسم کے جانوروں کے مجسمے نصب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو