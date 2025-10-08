وزیراعظم ن لیگ اور پیپلزپارٹی کی سیاسی کشیدگی ختم کروانے کیلیے متحرک، اعلیٰ سطح کا وفد تشکیل دے دیا

وزیراعظم کی ہدایت پر وفد صدر مملکت سے ملاقات کیلیے نوابشاہ روانہ ہوگیا، سربراہی اسحاق ڈار کررہے ہیں

خالد محمود October 08, 2025
وزیراعظم شہباز شریف پاکستان پیپلزپارٹی اور مسلم لیگ (ن) کے درمیان سیاسی کشیدگی ختم کروانے کیلیے متحرک ہوگئے ہیں۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق مسلم لیگ (ن) اور پیپلزپارٹی کے درمیان کئی روز سے جاری سیاسی کشیدگی میں کمی کیلیے وزیراعظم وطن واپس آنے کے بعد متحرک ہوگئے ہیں۔

وزیراعظم نے دونوں جماعتوں کے درمیان کشیدگی ختم کروانے کیلیے اعلیٰ سطح کا وفد تشکیل دے دیا، جس میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، اعظم نظیر تارڑ،رانا ثناء اللہ سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق شامل ہیں۔

وزیراعظم کی ہدایت پر حکومتی وفد اسلام آباد سے کراچی پہنچا جس کے بعد صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کیلیے نواب شاہ روانہ ہوگیا۔

ذرائع کے مطابق امکان ظاہر کیا جارہا ہے کہ حکومتی وفد کی جانب سے یقین دہانی کے بعد دونوں جانب سے سیز فائر ہوجائے گا اور پھر سیاسی کشیدگی یا پھر بیان بازی کا سلسلہ رُک جائے گا۔
