قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، راولپنڈی پولیس

راولپنڈی:
چیف پولیس آفیسر (سی پی او) سید خالد ہمدانی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اہم اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں ایس ایس پی آپریشنز، ایس ایس پی انوسٹی گیشن، ڈویژنل ایس پیز، ایس پیز اور ایس ڈی پی اوز نے شرکت کی۔
اجلاس میں شہر کی مجموعی سیکیورٹی اور سیاسی حالات کے تناظر میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔
سی پی او نے افسران کو ہدایت کی کہ کسی بھی صورت میں کسی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دی جائے۔
انہوں نے کہا کہ سڑکوں کی بندش، ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ یا شہری معمولات میں خلل ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔
سی پی او کا کہنا تھا کہ احتجاج کی آڑ میں پرتشدد سرگرمیوں کی کوئی گنجائش نہیں، سختی سے نمٹا جائے گا۔
امن و امان کو نقصان پہنچانے یا قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف فوری اور سخت کارروائی کی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ راولپنڈی پولیس ہر ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار اور چوکس ہے۔
شہریوں کی جان و مال، املاک اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔
سی پی او خالد ہمدانی نے افسران کو ہدایت دی کہ تمام تر سیکیورٹی اقدامات کو عملی شکل دی جائے۔