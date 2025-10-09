زندگی و موت غزہ کےلیے ہے، وصیت لکھ کر گیا، واپسی کا ارادہ نہیں تھا، کیسے آیا معلوم نہیں، مشتاق احمد

اسرائیلی قید سےرہائی کےبعد جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر پاکستان پہنچ گئے، اسلام آباد ایئرپورٹ پر زبردست استقبال کیا گیا

ویب ڈیسک October 09, 2025
facebook whatsup

جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد نے کہا ہے کہ میں وصیت لکھ کر غزہ گیا تھا، میرا واپسی کا ارادہ نہیں تھا، واپس کیسے آیا معلوم نہیں، میری زندگی موت غزہ کے لئے ہے۔

اسرائیلی قید سے رہائی پانے والے جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد پاکستان پہنچ گئے جب کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر  ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔

مشتاق اسرائیلی قید سے رہائی پانے کے بعد نجی ائیرلائن کی پرواز سے اسلام آباد پہنچے جہاں ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ  دو سال سے غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، 25 ہزار بچے معذور ہوچکے ہیں، گلوبل صمود و ٹیلا عزہ کو بچانے کے لئے گیا۔

ان کا کہنا تھا کہ گلوبل صمود فلوٹیلا کے شرکاء میں 80 فیصد غیر مسلم تھے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہم کیسے مسلمان ہیں، خاموش ہیں، اسرائیل اور نیتن یاہو دہشت گرد ہیں، ہم پر دو حملے ہوئے مگر لڑتے رہے، دو بار اسرائیلی حج کے سامنے پیش کیا۔

انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو میں نے کہا کہ اسرائیل کو نہیں مانتا، مجھے اسرائیل کے ڈاکوؤں نے اغواء کیا، میرے پاسپورٹ پر اسرائیل کی مہر نہیں لگی، ہم فلسطینی شہدا کا حساب لیں گے۔

مشتاق احمد نے کہا کہ ہم اسرائیل کے سہولت کار مسلمان حکمرانوں سے حساب لے لیں، وزیراعظم سے کہتا ہوں 2 ریاستی حل نہیں قبول، ابراہم اکارڈ کو نہیں مانتے ٹرمپ کے 20 نکاتی فارمولے کو ٹرمپ کے منہ پر مارتے ہیں، فلسطین فلسطینیوں کا ہے جس کا دارلخلافہ القدس ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ شہبازشریف سے کہتا ہوں کہ ٹرمپ قاتل اور دہشت گرد ہے نوبل انعام کا حق دار نہیں،  شہبازشریف سے کہتا ہوں جب ٹرمپ سے ملاقات کی تب شہید فلسطینیوں کا خیال نہیں آیا؟

ان کا کہنا تھا کہ میں وصیت لکھ کر گیا تھا میرا واپسی کا ارادہ نہیں تھا، میں واپس کیسے آیا معلوم نہیں، میری زندگی موت غزہ کے لئے ہے، پورے پاکستان میں ایک لاکھ پاک فلسطین کمیٹیاں بنائیں گے، ہر گاؤں، شہر کے پریس کلب فلسطینیوں کے لئے جاؤگا، ہزاروں کشتیوں کا قافلہ کراچی سے  غزہ لیکر جائیں گے۔

سابق سینیٹر نے کہا کہ پاکستانی حکمرانوں اور سیاسی جماعتوں سے پوچھتا ہوں امریکی ایمیسسی کے سامنے احتجاج کیوں نہیں کیا،  ہم امریکی سفارتخانے کے سامنے پر امن دھرنا دیں گے، یہ دھرنا فلسطینیوں کے حق میں اسرائیلی امریکیوں کے خلاف ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

شگفتہ اعجاز کی بیٹی اپنی ایک ویڈیو میں کس نامناسب حرکت پر تنقید کی زد میں ہیں؟

Oct 11, 2025 12:33 AM |
چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

چارمنگ گرل ’ریکھا‘ 71 سال کی ہوگئیں؛ مبارکبادوں کا تانتا بندھ گیا

Oct 10, 2025 11:56 PM |

"کانتارا: چیپٹر 1" نے ایک ہفتے میں کتنی کمائی کی، جان کر آپ کے ہوش اُڑ جائیں گے

Oct 10, 2025 11:32 PM |

رائے

افغانستان کے عوام پر احسان

افغانستان کے عوام پر احسان

Oct 11, 2025 01:54 AM |
بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

بغیر نگرانی انٹرا پارٹی انتخابات

Oct 11, 2025 01:52 AM |
براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

براستہ قبرص ترکی کا اسرائیلی گھیراؤ

Oct 11, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

پی ٹی آئی کا علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے پر غور

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

ڈی آئی خان، پولیس ٹریننگ سینٹر پرفتنۃ الخوارج کا حملہ، جوابی کارروائی میں 3 دہشتگرد ہلاک

Express News

سپرہائی وے دنبہ گوٹھ سے خاتون کی لاش برآمد، ملزمان نے سر پر فائرنگ کرکے قتل کیا

Express News

شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی کی قیمت میں تشویش ناک اضافے کا خدشہ ظاہر کردیا

Express News

لاہور چڑیا گھر نایاب قسم کے جانوروں کے مجسمے نصب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو