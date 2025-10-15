خیبرپختونخوا، وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے کابینہ کی فہرست تیار کرلی

نئے وزیراعلیٰ کی ٹیم میں علی امین گنڈاپور کی ٹیم کے کھلاڑی بھی شامل ہوں گے، فہرست عمران خان کو پیش کی جائے گی، ذرائع

احتشام بشیر October 15, 2025
فوٹو: کے پی حکومت
پشاور:

خیبرپختونخوا کے نئے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے 26 زائد ارکان پر مشتمل کابینہ کی ابتدائی فہرست تیار کرلی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق نومنتخب وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت مکمل کرلی اور ابتدائی طور پر 26 سے زائد  رکنی کابینہ کی فہرست تیار کرلی ہے جو کل بانی چئیرمین پی ٹی آئی عمران خان کو پیش کریں گے۔

ذرائع نے بتایا کہ نئے وزیراعلیٰ کی ٹیم میں علی امین گنڈاپور کی ٹیم کے کھلاڑی بھی شامل ہوں گے اور مزمل اسلم مشیر خزانہ اور بیرسٹر محمد علی سیف مشیر اطلاعات رہیں گے۔

ذرائع کے مطابق کابینہ میں مینا خان، آفتاب عالم، ارشد ایوب، خلیق الرحمان، عدنان قادری اور فخر جہاں کو بھی کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے، اسی طرح سینئر ارکان اسمبلی کو بھی کابینہ کا حصہ بنانے کی تجویز زیرغور ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ سینیٹ الیکشن کے دوران ٹکٹ سے محروم رہ جانے والے دو امیدواروں کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کا امکان ہے اور خاتون کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
