کراچی: فائرنگ کے واقعات میں نوعمر لڑکے سمیت تین افراد زخمی

زخمیوں کی شناخت 12 سالہ حسین ولد آصف، 38 سالہ محمد شہزاد اور 42 سالہ صادق اللہ سے ہوئی

اسٹاف رپورٹر October 16, 2025
شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں نوعمر لڑکے سمیت تین افراد زخمی ہوگئے جس میں دو افراد ڈاکوؤں کی فائرنگ کا نشانہ بنے۔

تفصیلات کے مطابق کار ساز کے قریب فائرنگ کے واقعے میں 38 سالہ محمد شہزاد ٹانگ پر گولی لگنے سے زخمی ہوگیا جبکہ  قصبہ ایم پی آر کالونی بلاک 7 گلی نمبر 20 کے قریب فائرنگ 42 سالہ صادق اللہ نامی شخص کمر پر 2 گولیاں لگنے سے شدید زخمی ہوگیا ۔

دونوں زخمیوں کو چھیپا کے رضا کاروں نے جناح اور عباسی شہید اسپتال پہنچایا جبکہ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ دونوں واقعات ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے۔

دریں اثنا اورنگی ٹاؤن بلوچ گوٹھ شاہ فیصل محلہ گلی نمبر 16 کے قریب گھر میں فائرنگ کے واقعے میں 12 سالہ حسین ولد آصف زخمی ہوگیا جسے فوری طبی امداد کے لیے عباسی شہید اسپتال لیجایا گیا۔

چھیپا حکام کے مطابق واقعہ نامعلوم سمت سے گھر کے اندر آنے والی گولی ران پر لگنے سے پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے جس کی پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے ۔
