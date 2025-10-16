لیویز فورس پشین کی شاندار کارروائی، لاہور سے اغوا ہونے والا 17 سالہ نوجوان بازیاب

کوئٹہ:
لیویز فورس پشین نے ایک کامیاب آپریشن کے ذریعے لاہور سے اغوا ہونے والے 17 سالہ نوجوان فہد علی کو بازیاب کرلیا۔
انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق فہد علی کو کوئٹہ میں ایک مسافر کوچ کی اسنیپ چیکنگ کے دوران بحفاظت بازیاب کیا گیا۔
ذرائع نے بتایا کہ مغوی کو بس کے ذریعے کوئٹہ لایا جا رہا تھا جہاں سے اسے غیر قانونی طور پر ایران منتقل کرنے اور پھر ترکی لے جانے کا منصوبہ تھا۔
ضلعی انتظامیہ کے مطابق فہد علی کے اغوا کا مقدمہ 13 اکتوبر 2025 کو لاہور کے ایک تھانے میں درج کیا گیا تھا۔ اغوا کاروں نے فہد علی کو لاہور سے اغوا کیا اور اسے کوئٹہ کے راستے غیر ملکی سرزمین پر منتقل کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی تاہم لیویز فورس کی بروقت کارروائی نے اغوا کاروں کے عزائم کو ناکام بنا دیا گیا۔
کارروائی کے دوران لیویز فورس نے اغوا کے الزام میں نواز نامی ایک شخص کو گرفتار کیا۔ ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے تاکہ اس گھناؤنے جرم کے پیچھے کارفرما دیگر عناصر اور مقاصد کا پتہ لگایا جا سکے۔
سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ بازیاب ہونے والے نوجوان فہد علی کو تحفظ میں لے لیا گیا ہے اور اسے جلد از جلد اس کے اہلخانہ کے حوالے کرنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
لیویز فورس کے اس آپریشن کو سراہتے ہوئے حکام نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی چوکس کارکردگی سے نہ صرف ایک نوجوان کی جان بچائی گئی بلکہ انسانی زسمگلنگ جیسے سنگین جرم کو روکنے میں بھی مدد ملی۔ ا
نتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مشکوک سرگرمیوں کی فوری اطلاع دیں تاکہ اس طرح کے واقعات کو بروقت روکا جا سکے۔