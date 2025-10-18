خشک انجیر آپ کی صحت ہر کیا جادوئی اثرات مرتب کرسکتی ہیں؟

روزانہ 2 سے 3 خشک انجیر کھانا جلد کی تازگی، توانائی اور مدافعتی نظام کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے

ویب ڈیسک October 18, 2025
facebook whatsup

ماہرینِ غذائیت کے مطابق خشک انجیر میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامنز اور معدنیات پائے جاتے ہیں جو عمر بڑھنے کی علامات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔

خشک انجیر میں موجود پولی فینولز (Polyphenols) اور فلیونوئڈز (Flavonoids) جسم میں فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں۔ یہی فری ریڈیکلز جلد اور خلیوں کی قبل از وقت بڑھاپے کی بڑی وجہ ہوتے ہیں۔

اس میں موجود وٹامن اے، کے اور سی، آئرن، پوٹاشیئم اور فائبر دل، جلد اور ہاضمے کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔

روزانہ 2 سے 3 خشک انجیر کھانا جلد کی تازگی، توانائی اور مدافعتی نظام کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ تاہم خشک انجیر میں قدرتی شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کو اسے اعتدال میں کھانا چاہیے۔

لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خشک انجیر ایک قدرتی اینٹی ایجنگ سپرفوڈ ہے، جو نہ صرف صحت بلکہ خوبصورتی کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

اداکارہ فجر شیخ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں

 Oct 19, 2025 01:09 PM |
یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

یوٹیوبر مسٹر بیسٹ نے بولی وڈ کے تینوں خانز کو یکجا کردیا

 Oct 19, 2025 11:38 AM |
فضا علی کا نیا گانا

فضا علی کا نیا گانا "مہندی والی رات" ریلیز کے لیے تیار

 Oct 19, 2025 12:06 PM |

رائے

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

افغانستان کا پاکستان مخالف کردار

 Oct 19, 2025 02:08 AM |
یونیورسٹی آف نبراسکا

یونیورسٹی آف نبراسکا

 Oct 19, 2025 01:19 AM |
زلزلے

زلزلے

Oct 19, 2025 01:07 AM |

متعلقہ

Express News

ڈاکٹروں نے پکل بال کھیلنے والوں کیلئے انتباہ جاری کر دیا

Express News

محکمہ بہبودِ آبادی سندھ کی جانب سے ابراہیم حیدری میں مفت طبی کیمپ کا انعقاد

Express News

خشک انجیر آپ کی صحت ہر کیا جادوئی اثرات مرتب کرسکتی ہیں؟

Express News

کراچی میں بریسٹ کینسر آگاہی سیشن کا انعقاد، وجوہات و احتیاطی تدابیر کی اہمیت پر زور

Express News

محکمہ صحت سندھ نے ملیریا کیسز سے متعلق جامع رپورٹ جاری کردی

Express News

ڈبلیو ایچ او کا اجلاس، مصطفیٰ کمال کا گلوبل پولیو ایریڈیکیشن کے شراکت داروں کو خراجِ تحسین

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو