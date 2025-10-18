خشک انجیر آپ کی صحت ہر کیا جادوئی اثرات مرتب کرسکتی ہیں؟

ماہرینِ غذائیت کے مطابق خشک انجیر میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس، وٹامنز اور معدنیات پائے جاتے ہیں جو عمر بڑھنے کی علامات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
خشک انجیر میں موجود پولی فینولز (Polyphenols) اور فلیونوئڈز (Flavonoids) جسم میں فری ریڈیکلز کو ختم کرتے ہیں۔ یہی فری ریڈیکلز جلد اور خلیوں کی قبل از وقت بڑھاپے کی بڑی وجہ ہوتے ہیں۔
اس میں موجود وٹامن اے، کے اور سی، آئرن، پوٹاشیئم اور فائبر دل، جلد اور ہاضمے کی صحت کو بہتر بناتے ہیں۔
روزانہ 2 سے 3 خشک انجیر کھانا جلد کی تازگی، توانائی اور مدافعتی نظام کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ تاہم خشک انجیر میں قدرتی شکر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کو اسے اعتدال میں کھانا چاہیے۔
لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خشک انجیر ایک قدرتی اینٹی ایجنگ سپرفوڈ ہے، جو نہ صرف صحت بلکہ خوبصورتی کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔