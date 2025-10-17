جنگ مسئلے کا حل نہیں افغان حکومت سے بات چیت کی جائے، وزیراعلیٰ کے پی

وفاق کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے صوبے کو اعتماد میں لے، اسلام آباد سے کوئی بھی فیصلہ مسلط نہ کیا جائے، سہیل آفریدی

وقائع نگار October 17, 2025
وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ صوبے میں امن کا قیام، گڈ گورننس اور عمران خان سمیت تمام اسیروں کی رہائی اولین ترجیح ہے، عمران خان سے ملاقات کر کے آئندہ کا لائحہ عمل دوں گا۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز سابق صوبائی وزیر شوکت علی یوسف زئی سے ملاقات کے دوران کیا۔ اس موقع پر خیبر ایجنسی اور دیگر علاقوں سے آئے عمائدین، سابق وزرا اور اراکین اسمبلی نے بھی ان سے ملاقات کی۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ افغان حکومت کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے، کراس بارڈر ٹیررازم روکنا وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، صرف آپریشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔

انہوں نے کہا کہ خیبرپختونخوا میں اسٹیک ہولڈر تحریک انصاف ہے عوام نے مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے وفاقی حکومت کو خیبر پختونخوا کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم کرنا ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے صوبے کو اعتماد میں لے، اسلام آباد سے کوئی بھی فیصلہ مسلط نہ کیا جائے، میں عمران خان کے ویژن کے مطابق کام کروں گا۔

سہیل آفریدی نے کہا کہ ہم قبائلیوں کو پتا ہے کہ مسائل کا حل کیسے نکالنا ہے، آج پورے قبائل میں میری نامزدگی سے خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے اور میں نہ صرف قبائل بلکہ صوبے کی عوام کو کسی صورت مایوس نہیں کروں گا۔
