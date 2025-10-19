میٹا کا میسینجر ڈیسک ٹاپ ورژن کو ختم کرنے کا فیصلہ

صارفین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اپلیکیشن کی بندش سے قبل چیٹ ہسٹری محفوظ کریں

ویب ڈیسک October 19, 2025
میٹا نے اعلان کیا ہے کہ اس کی ڈیسک ٹاپ ورژن میں دستیاب میسینجر ایپلیکیشنز 15 دسمبر 2025 سے مکمل طور پر بند کر دیی جائیں گی۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ تبدیلی صرف “اسٹینڈ الون” ڈیسک ٹاپ ایپس کو متاثر کرے گی۔ موبائل ورژن یا ویب ورژن متاثر نہیں ہوگا۔

تاریخ کے اعلان کے بعد ڈیسک ٹاپ ایپ میں لاگ ان ممکن نہیں رہے گا اور صارفین کو خودبخود ویب ورژن یا فیس بُک کے ذریعے میسینجر استعمال کرنے کی طرف ری ڈائریکٹ کیا جائے گا۔

صارفین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اپلیکیشن کی بندش سے قبل چیٹ ہسٹری محفوظ کریں، خاص طور پر اگر انہوں نے “سیکور اسٹوریج + پن” فیچر فعال نہ کیا ہوا ہو۔

اس تبدیلی کا اصل سبب بالکل واضح نہیں ہے لیکن میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ میٹا نے ڈیسک ٹاپ ایپس کی دیکھ بھال، سیکیورٹی اور ملٹی پلیٹ فارم پیچیدہ ہونے کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا ہے۔

اگر آپ ڈیسک ٹاپ پر میسینجر استعمال کر رہے ہیں تو ابھی سے ویب ورژن پر منتقل ہونے کی تیاری کریں۔ چیٹس کا بیک اپ لیں، سیکور اسٹوریج اور پن کوڈ فعال کریں تاکہ مستقبل میں معلومات ضائع نہ ہوں۔
