ویمنز ورلڈکپ: پاکستان ٹیم کا مسلسل دوسرا میچ بارش کی نذر

دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹس پر ہی اکتفا کرنا پڑا

اسپورٹس ڈیسک October 19, 2025
آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کا مسلسل دوسرا میچ بارش کی نذر ہوگیا۔

کولمبو میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا گیا میچ بارش کے سبب متاثر رہا۔

نیوزی لینڈ ویمن نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ 12.2 اوورز میں پاکستان نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 52 رنز بنالیے تھے کہ بارش کے باعث میچ روکنا پڑا۔

میچ کو ابتدائی طور پر 46 اوورز فی اننگز تک محدود کرکے کھیل دوبارہ شروع کیا گیا تو پھر بارش کی مداخلت کے باعث مزید اوورز کم کرکے 36 تک محدود کردیے گئے۔

تاہم صرف 25 اوورز کا کھیل ہی مکمل ہوسکا۔ دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹس پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔

واضح رہے کہ پاکستان ٹیم کا انگلینڈ کے خلاف میچ بھی بارش کے باعث مکمل نہیں ہوسکا تھا۔
