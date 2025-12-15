اب گوگل ٹرانسلیٹ میں محاورات اور پیچیدہ جملوں کا ترجمہ فراہم کرنے کی صلاحیت بہتر ہوگئی ہے۔
گوگل اب عام لفظ بہ لفظ ترجمہ سے آگے بڑھ رہا ہے، خاص طور پر ان حالات میں جہاں جملے کے معنی محاوروں یا مثالوں میں پوشیدہ ہوں۔
گوگل نے اپنے ترجمہ سسٹم میں جنریٹو اے آئی (جیمنی) جیسی جدید ٹیکنالوجی شامل کی ہے، جس سے محاورات، سلینگ (slang) اور ثقافتی حوالوں کو لفظ بہ لفظ نہیں بلکہ معنی اور سیاق و سباق کے مطابق سمجھنے اور ترجمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
یعنی اگر کوئی فقرہ محاورہ ہے تو سسٹم اب بہتر انداز میں اُس کے مفہوم کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے محض انفرادی الفاظ کے ترجمے کے۔
اگرچہ اب بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ مشینی ترجمے انسانی مترجم جتنے ہر بار صحیح نہیں ہوتے، خاص طور پر جب محاورے بہت مخصوص یا غیر روایتی ہوں۔ تاہم نئی اے آئی صلاحیتیں اس کو بہتر بنا رہی ہیں۔