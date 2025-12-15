گوگل ٹرانسلیٹ میں اب محاوروں کا ترجمہ کرنا ہوا آسان

گوگل نے اپنے ترجمہ سسٹم میں جنریٹو اے آئی (جیمنی) جیسی جدید ٹیکنالوجی شامل کی ہے

ویب ڈیسک December 15, 2025
اب گوگل ٹرانسلیٹ میں محاورات اور پیچیدہ جملوں کا ترجمہ فراہم کرنے کی صلاحیت بہتر ہوگئی ہے۔

گوگل اب عام لفظ بہ لفظ ترجمہ سے آگے بڑھ رہا ہے، خاص طور پر ان حالات میں جہاں جملے کے معنی محاوروں یا مثالوں میں پوشیدہ ہوں۔

گوگل نے اپنے ترجمہ سسٹم میں جنریٹو اے آئی (جیمنی) جیسی جدید ٹیکنالوجی شامل کی ہے، جس سے محاورات، سلینگ (slang) اور ثقافتی حوالوں کو لفظ بہ لفظ نہیں بلکہ معنی اور سیاق و سباق کے مطابق سمجھنے اور ترجمہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

یعنی اگر کوئی فقرہ محاورہ ہے تو سسٹم اب بہتر انداز میں اُس کے مفہوم کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے محض انفرادی الفاظ کے ترجمے کے۔

اگرچہ اب بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں کیونکہ مشینی ترجمے انسانی مترجم جتنے ہر بار صحیح نہیں ہوتے، خاص طور پر جب محاورے بہت مخصوص یا غیر روایتی ہوں۔ تاہم نئی اے آئی صلاحیتیں اس کو بہتر بنا رہی ہیں۔
